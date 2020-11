Mannen die coronatestlocatie vernielden waren gefrustreerd over de coronaregels

1/3 De ravage was groot in de vernielde unit (Foto: Youssef Zerrouk).

De twee mannen die de coronapost in Beek en Donk hebben vernield met vuurwerk, deden dat uit frustratie over de coronaregels. Ze kregen al eerder een boete omdat ze zich niet aan de regels hielden, liet de politie dinsdag weten.

Eerder zei burgemeester Frank van der Meijden nog dat er waarschijnlijk geen sprake was van activisme. "Hoe dan ook moeten we het signaal geven dat we dit niet accepteren met zijn allen. Het is ongekend en onacceptabel", zei Van der Meijden eerder.