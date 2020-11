Coronanieuws: 976 nieuwe coronabesmettingen in Brabant, ruim 200 meer dan gisteren

Archieffoto: Pexels vergroot

Er zijn de afgelopen 24 uur in Brabant 976 mensen positief getest op corona. Dat zijn er ruim 200 meer dan de dag ervoor. In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

Redactie & ANP Geschreven door

976 mensen testen positief in Brabant, ruim 200 meer dan gisteren.

Er zijn 5424 nieuwe coronagevallen bijgekomen afgelopen etmaal. Dat is een fikse stijging ten opzichte van dinsdag

De NS roept treinreizigers op zich van tevoren te registreren

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

17.12 - Risico op gemuteerd coronavirus van nerts op mens is klein

Het risico dat ook op Nederlandse nertsenfokkerijen gemuteerde versies van het coronavirus op mensen overgaan, zoals in Denemarken is gebeurd, is volgens hoogleraar Diergeneeskunde Arjan Stegeman niet nul, maar wel "zeer klein". "De Deense virusvariant hebben we hier niet gezien en de sector loopt op zijn einde", zegt hij. "Het pelsseizoen is al begonnen, ik denk niet dat enige snelheid te winnen zou zijn door alle nertsen nog te ruimen."

17.05 - Tweede Kamer wil dit jaar nog stop op nertsenhouderij

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil voor de kerst een stop op de nertsenhouderij. Een voorstel van GroenLinks om uiterlijk eind november al met een verbod te komen, kan op steun van de PVV, SP, PvdA, en Partij voor de Dieren rekenen. Ook D66 wil dat het verbod veel eerder komt dan maart, maar vreest dat zo'n abrupte stop voor chaos gaat zorgen.

15.45 - Koning bezoekt corona-artsen in Erasmus MC

Koning Willem-Alexander heeft woensdag een bezoek gebracht aan het ziekenhuis Erasmus MC in Rotterdam. Hij bezocht de spoedeisende hulp en de ambulancehal. Ook sprak hij met corona-artsen en verpleegkundigen, en met ziekenhuisvoorzitter Ernst Kuipers. Hij is, als voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, een van de gezichten van de strijd tegen het virus en de zorg voor patiënten.

15.00 - Iets minder coronapatiënten opgenomen, kleine stijging op ic's

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is met nog eens 18 afgenomen, van 2295 tot 2277. Die afname is alleen merkbaar op verpleegafdelingen. Intensivecareafdelingen noteerden juist een kleine toename. Daar liggen nu in totaal 606 patiënten, 8 meer dan een dag eerder, maakte het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) woensdag bekend.

Het LCPS meldde dinsdag een daling van 22 coronapatiÙnten. In een week tijd is het aantal in het ziekenhuis opgenomen coronapatiënten met zo'n 375 gedaald. De afnemende drukte in ziekenhuizen volgt op de diverse aanscherpingen van het coronabeleid door het kabinet. Na het instellen van strengere maatregelen is het aantal nieuwe coronabesmettingen flink gedaald, al meldde het RIVM woensdag weer een toename van 700 positieve testen ten opzichte van dinsdag.

14.39 - Minister spreekt van 'misverstand': geen voordeel na vaccinatie

Mensen die een vaccinatie krijgen tegen het coronavirus, krijgen in algemene zin geen extra voordelen ten opzichte van mensen die het vaccin weigeren. Wel kan het zo zijn dat groepen die eerder gevaccineerd zijn, zich niet aan bepaalde coronaregels hoeven te houden. Dat zegt minister Hugo de Jonge nadat onrust was ontstaan over zijn uitspraken dat bepaalde coronaregels langer gelden voor mensen zonder vaccinatie.

Kamerleden als PVV-leider Geert Wilders en Henk Krol reageerden woedend op de opmerkingen van De Jonge in het AD. Als bepaalde maatregelen voor niet-gevaccineerde mensen langer gelden dan voor mensen met een vaccin, zou dat eigenlijk neerkomen op een vaccinatieplicht, zeggen zij. Dat terwijl het kabinet steeds heeft beloofd dat vaccineren niet verplicht wordt. Die plicht komt er echt niet, benadrukte De Jonge nog maar eens.

14.04 - 5424 nieuwe besmettingen

Er zijn 5424 nieuwe coronagevallen in Nederland bijgekomen afgelopen etmaal. Dat is een fikse stijging ten opzichte van dinsdag. Het RIVM meldde toen 4695 gevallen.

Ook in Brabant is de toename hoger dan dinsdag: het afgelopen etmaal zijn 976 mensen positief getest, tegenover 747 dinsdag.

Wachten op privacy instellingen...

13.40 - Aanslagplegers testlocatie Beek en Donk nog niet vrij

De twee mannen (25 en 21 jaar) uit Beek en Donk en Gemert die een coronatestlocatie in Beek en Donk doelbewust beschadigden met zwaar vuurwerk, moeten twee weken langer de cel in. Maandag werden door de politie twee verdachten opgepakt. De mannen bekenden in hun verhoor dat ze betrokken waren bij de vuurwerkaanslag, die gepleegd zou zijn uit onvrede met de coronamaatregelen.

13.03 - 409 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

In de Brabantse ziekenhuizen zijn het afgelopen etmaal 34 nieuwe coronapatiënten opgenomen. In totaal liggen er nu 409 coronapatiënten in de ziekenhuizen in onze provincie.

Vier coronapatiënten zijn de afgelopen 24 uur overleden, 44 coronapatiënten zijn uit het ziekenhuis ontslagen en vier patiënten zijn overgeplaatst naar een ander ziekenhuis. Dit blijkt allemaal uit het dashboard van het Regionaal Overleg Acute Zorg, dat dagelijks wordt bijgewerkt.

12.15 - Ook Luchtmachtdagen gaan niet door

De Luchtmachtdagen van 2021 op vliegbasis Gilze-Rijen, gaan definitief niet door. Dat heeft Commandant Luchtstrijdkrachten luitenant-generaal Dennis Luyt besloten in overleg met de Luchtmachtraad en Defensiestaf. De Luchtmachtdagen is een grootschalig publieksevenement dat in totaal over twee dagen ongeveer 250.000 bezoekers trekt. De keuze is gemaakt om twee redenen.

10.45 - Consument at afgelopen periode weer wat meer chocola

De verkoop van chocola is de afgelopen periode weer wat gestegen. Chocolademakers worstelen vrijwel het hele jaar met een zwakke vraag door de coronapandemie. Doordat consumenten meer thuis zijn kopen ze minder chocola in een opwelling, op reis of als cadeau.

Dat komt naar voren uit nieuwe cijfers van Zwitserse chocolademaker Barry Callebaut. Dat bedrijf levert onder meer chocola aan Nederlandse supermarkten en de chocolade voor de Magnum-ijsjes van Unilever. Ook de producten van Tony's Chocolonely worden in de fabrieken van Barry Callebaut gemaakt. Naar eigen zeggen zitten er ingrediënten van de Zwitserse chocoladegigant in een op de vier chocoladeproducten die wereldwijd worden gegeten.

De omzet van Barry Callebaut was het afgelopen kwartaal nog wel 4 procent lager vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Maar in de vier maanden tot augustus daalde de omzet nog met meer dan 20 procent.

08.45 - Nederlandse koopjesketens profiteren van coronacrisis

Nederlandse koopjesketens profiteren van de coronacrisis, doordat consumenten meer op de kleintjes letten en bij discounters fors meer voordelige onderbroeken, kerstballen en schuursponsjes kopen dan vorig jaar. Onder meer Action, Zeeman en Big Bazar zagen hun verkopen dit jaar flink stijgen doordat veel van hun winkels in de buurt van thuiswerkers liggen, schrijft Het Financieele Dagblad (FD) op basis van een rondgang.

Bij Big Bazar ligt de omzetgroei nu rond de 11 procent, aldus de krant. Wibra plust in Nederland 5 tot 10 procent ten opzichte van vorig jaar. Zeeman moest dicht in zes van de zeven landen waar het actief is, maar draaide 10 procent meer omzet als de winkels open waren. Groeiwonder Action stoomt volgens het FD helemaal door.

07.51 - De Sintstraat en videobellen met piet: Sinterklaas in coronatijd

Sinterklaas en zijn pieten hebben in coronatijd nieuwe manieren gevonden om gezinnen te bezoeken. Zo doet de Sintstraat dit jaar zijn intrede in wijken en scholen en is de goedheiligman veel via video te boeken. Nagenoeg alle bedrijfsbezoeken zijn uit de agenda geschrapt, maar sinterklaas en piet bij je thuis uitnodigen blijkt populair als altijd, zo blijkt uit een rondgang van ANP langs bedrijven die sinterklazen en pieten verhuren.

"Het aantal boekingen is vergelijkbaar met andere jaren, maar we hebben wel een andere inzet: wij gaan niet naar mensen thuis, we doen digitale live-bezoeken", vertelt Maikel-Owen van Deest, eigenaar van ZoSint in Veendam en actief in Noord-Nederland. Van Deest maakt met zijn bedrijf gepersonaliseerde films, gericht op het gezin op basis van een vooraf ingevulde vragenlijst. Standaard videoberichten van de goedheiligman maakt hij niet, "want dat haalt de magie er af".

06.14 - Reisorganisaties stunten met prijzen

Wie er deze winter ondanks of juist vanwege corona even uit wil naar de zon, heeft, los van gele of oranje reisadviezen, nog steeds genoeg keuze bij Nederlandse vliegmaatschappijen KLM, Transavia, TUI en Corendon. Wie wil kan voor een prikje weg, blijkt uit een inventarisatie van De Telegraaf.

Met name de Canarische Eilanden Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote en Fuerteventura, alsmede Curaçao en Bonaire zijn populair, omdat daarvoor code geel (vakantiereizen toegestaan) geldt, en het weer goed is met temperaturen van 25 tot 30 graden.

De touroperators zijn terughoudend met het van de daken schreeuwen van goedkope zonreisjes, omdat dit politiek-maatschappelijk gevoelig ligt. Het kabinet heeft alle Nederlanders opgeroepen tot half januari zoveel mogelijk thuis te blijven om ’import’ van besmettingen uit het buitenland te voorkomen.

06.00 - 'Coronajaar wordt recordjaar voor hypotheken'

De hypotheekmarkt lijkt dit jaar op weg naar een recordomzet. Die voorspelling doet consultancybureau IG&H in zijn hypotheekupdate waarin de gegevens over het derde kwartaal werden weergegeven. In die periode groeide de hypotheekomzet met ruim een kwart ten opzichte van een jaar eerder tot 41 miljard euro.

Ook ten opzichte van het tweede kwartaal nam de omzet toe. De gemiddelde hypotheeksom was in het derde kwartaal met 342.000 euro 2,8 procent hoger dan de voorgaande periode. Daarbij was de stijging van de gemiddelde hypotheekwaarde groter voor over- en bijsluiters dan voor starters en doorstromers.

05.30 - NS vraagt reizigers zich voor treinrit te registreren

De NS vraagt vanaf woensdag reizigers om zich, voordat ze in de trein stappen, te registreren via de NS-app of de site Reisplanner van de Nederlandse Spoorwegen. Met de dienst Treinwijzer kan een reiziger een signaal kan worden gegeven wanneer onverwachte drukte dreigt. De reiziger kan er dan voor kiezen grote drukte te vermijden. Het gaat om een vrijwillige service, schrijft het AD.

De afgelopen zomer onderzocht de NS met het oog op het coronavirus of de service kan helpen. Zo’n 5000 passagiers namen deel aan de test. In totaal maakten zij bijna 150.000 treinreizen, die vooraf werden aangemeld. De resultaten van deze eerste test, die zich vooral richtte op gebruiksgemak en verfijning van de techniek, waren volgens de NS overwegend positief en daarom zette het spoorbedrijf de test voort.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.