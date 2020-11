Aanslagplegers testlocatie Beek en Donk nog niet vrij: ‘Dit is geen gewone vernieling'

De twee mannen (25 en 21 jaar) uit Beek en Donk en Gemert die een coronatestlocatie in Beek en Donk doelbewust beschadigden met zwaar vuurwerk, moeten twee weken langer de cel in.

Maandag werden door de politie twee verdachten opgepakt. De mannen bekenden in hun verhoor dat ze betrokken waren bij de vuurwerkaanslag, die gepleegd zou zijn uit onvrede met de coronamaatregelen .

“Voor ons is dit geen gewone vernieling. Zeker medewerkers in de zorg werken heel hard om ons door deze crisis heen te helpen. Patiënten die zorg nodig hebben, kunnen dat gelukkig nog krijgen. Daarvoor is het nodig dat iedereen zich aan de regels houdt die door het kabinet zijn vastgesteld. ”, aldus een woordvoerder van justitie.