Man (32) schoot op politie tijdens wilde achtervolging door Breda

De man die woensdagnacht in Breda is aangehouden na een massale zoekactie van de politie heeft mogelijk geschoten tijdens de achtervolging. Het gaat om een 32-jarige man van wie niet duidelijk is waar hij woont, zo meldt de politie.

Agenten waren naar hem op zoek, nadat hij er vandoor was gegaan bij een controle in de Bredase wijk Hoge Vucht. De bestuurder had namelijk een ballon aan zijn mond toen agenten hem passeerden.

Toen de agenten hem wilden controleren op het gebruik van lachgas, reed de man met een hoge snelheid weg. De politie leek hem even kwijt te zijn, maar in de Cornelis Joosstraat werd de wagen teruggevonden. De bestuurder had zichzelf vastgereden tegen paaltjes. Agenten zagen hem nog net wegrennen.

Met inzet van honden, een arrestatieteam en een helikopter kon de man worden aangehouden. Hij had zich verstopt in een flatgebouw aan de Groenedijk in Breda. Hij zit vast en zal worden gehoord. Dan moet ook duidelijk worden of en wanneer hij zou hebben geschoten.

Volgens een woordvoerder van de politie zijn er geen inslagen gevonden. Mogelijk heeft hij in de lucht geschoten.

