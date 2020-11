Bredase wijk urenlang in ban van grote zoektocht door politie, dit is hoe de avond verliep

Foto: Perry Roovers/SQ Vision vergroot

Agenten in kogelwerende vesten die met geweren in kofferbakken van auto’s kijken of er geen misdadiger in schuilt. De wijk Hoge Vucht is woensdagavond urenlang het decor van een massale zoekactie. Een reconstructie van de wilde achtervolging.

Rond negen uur zien agenten een man met een ballonnetje in zijn mond rijden op de Backer en Ruebweg in Breda. Ze geven de chauffeur een stopteken, maar dat negeert hij. Ter hoogte van Het Spinveld geeft de man flink gas en de achtervolging wordt ingezet. De snelheden schieten angstwekkend omhoog. Vlakbij een vestiging van Intratuin gaat het bijna mis. De op hol geslagen auto mist op een haar na een andere wagen. De agenten raken de voortvluchtige chauffeur uit het oog.

Achtervolging door Breda vergroot

Rond tien rijdt de man zich vast op de kruising van de Zandhovenstraat en Tussen de Dijken. Hij ramt daar een paaltje. “Ik zag de auto aankomen. Hij komt tot stilstand komen tegen de paal. Daarna zag ik dat een man uit de auto stapte en het op het lopen zette richting het winkelcentrum”, vertelt een vrouw die alles vanuit haar huis kon zien.

Hier kwam de auto tot stilstand vergroot

Verschillende mensen in de wijk horen rond die tijd ook een aantal harde knallen. “Ik weet niet zeker wat voor knallen het waren”, aldus een man. “Er wordt hier bij de speeltuin regelmatig vuurwerk afgestoken, dus dat zou het natuurlijk ook geweest kunnen zijn.”

De vrouw die alles ziet gebeuren, hoort ook twee of drie knallen. Ze weet niet zeker of dat voor of na de botsing van de auto met de verkeerspaal is.

Via deze steeg vluchtte de man te voet vergroot

De chauffeur springt na de botsing uit zijn gehavende auto. Agenten zien hem nog net wegrennen. Vanwege het vermoeden dat er schoten zijn gelost, schaalt de politie in hoog tempo op. Er worden meer agenten opgetrommeld, speurhonden zijn aangelijnd en een politiehelikopter strooit van boven met een scherp zoeklicht. Ook een arrestatieteam komt aanstormen.

Kliko's

Lange tijd wordt er gezocht. De helikopter cirkelt boven de wijk met indrukwekkend geronk. Politiehonden zoeken de straten af. Niets blijft onaangeroerd. Agenten kijken in iedere kliko en afvalcontainer. Bijna drie uur lang wordt met man en macht gezocht. “Ik zag ze hier ook allemaal bij het water zoeken”, vertelt een buurtbewoonster. “Ik wilde even het licht op de plaats aan doen, maar agenten zeiden dat ik maar snel naar binnen moest gaan. Ik vond het toch wel wat angstig.”

De politie sluit de wijk hermetisch af. Niemand komt er meer ongezien in of uit. Auto’s die de wijk in of uit willen, worden stuk voor stuk gecontroleerd. Kofferbakken moeten open, waarna agenten met zaklampen kijken of de voortvluchtige er inzit.

De man verschuilt zich in een flat vergroot

Kort voor een uur in de vroege nacht, vinden agenten de voortvluchtige man bij een flat op het Groenendijkplein. Niet heel ver van de plek waar zijn gecrashte auto staat. “Ik denk dat hij zich had verstopt op een van de balkons op de begane grond. Waarschijnlijk is hij daar gaan liggen”, zegt een vrouwelijke ooggetuige. De 32-jarige man wordt opgepakt door het arrestatieteam en zit vast voor verhoor. In wijk Hoge Vucht keert lanzaam de rust weer terug.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.