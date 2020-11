Nachtelijke zoekactie in Breda: hoe werkt een arrestatieteam?

Foto: Perry Roovers/SQ Vision vergroot

Een arrestatieteam zocht in de nacht van woensdag op donderdag met man en macht naar iemand die er vandoor was gedaan tijdens een politiecontrole. Met succes, uiteindelijk werd een 32-jarige man aangehouden. Mogelijk schoot hij op de politie tijdens de achtervolging. Hoe kan een arrestatieteam zo snel ter plaatse zijn, en wie zijn deze mensen? Zes vragen en antwoorden.

Even voor elf uur arriveerde het arrestatieteam in Breda, nadat iemand op de vlucht sloeg tijdens een controle. De bestuurder botste tegen een paaltje en ging er te voet vandoor. Even later kon hij aangehouden worden toen hij zich verstopte bij een flat.

Hoe kan een arrestatie- en ondersteuningsteam (AOT) zo snel ter plaatse zijn?

Er zijn zes arrestatieteams in Nederland. Elke team heeft zo’n 28 leden en werkt in twee ploegendiensten, om 24 uur per dag beschikbaar te kunnen zijn. Gemiddeld rukt elk team één keer per dag uit als de reguliere politie hier om vraagt. Vaak horen we over zo'n inzet niks in de media.

De teams kunnen in principe overal worden ingezet. Zo zou bij de actie in Breda het team uit Rotterdam (team Zuid-West) maar ook het team uit Eindhoven (team Zuid) ingezet kunnen zijn.

Voor een arrestatieteam geldt niet (zoals voor de politie) een maximumsnelheid.

Wanneer wordt een arrestatieteam ingezet?

Een arrestatieteam kan ingezet worden bij levensbedreigende situaties of situaties die levensbedreigend kunnen worden (bijvoorbeeld een gijzeling, de arrestatie van een vuurwapengevaarlijke verdachte of een potentiële zelfmoordenaar).

Wat kunnen de leden van een arrestatieteam?

Ieder lid van een arrestatieteam is expert in aanhouden, maar ook in onder meer schieten, specialistisch autorijden en klimmen. Na drie jaar moeten ze zich daarnaast specialiseren in een van deze taken:

Explosievenexpert

Crisiscommunicatie

Duiker

Motorrijder

Sleutelspecialisme (het openen van vergrendelde deuren)

Hondengeleider

Camouflage

Vuurwapendocent (geeft vuurwapentrainingen)

Adviseur (bv bij het aanschaffen van nieuwe voertuigen en/of uitrusting)

Welke wapens hebben ze?

Tot de standaard bewapening van een AOT'er behoort het Glock 17M pistool. Daarnaast hebben de teams automatische machinepistolen. Een taser (stroomstootwapen) behoort ook tot de uitrusting, net als een hagelgeweer met hierin minder dodelijke munitie. Die kan worden gebruikt om verdachten zonder al te veel letsel neer te schieten. Ook heeft een arrestatieteam speciaal getrainde AOT-honden.

In wat voor auto’s rijden ze?

Een arrestatieteam maakt gebruik van speciale, zwaar bepantserde, onherkenbare politievoertuigen. Tijdens piketdiensten (als een AT’er 24 uur beschikbaar moet zijn) worden ze ook privé gebruikt. Het gaat onder andere om: Mercedes E, Mercedes E AMG, Mercedes Vito, BMW 5-serie, Audi A6, BMW X5, VW Passat en VW Transporter. De auto’s zijn geselecteerd op vermogen, ruimte en hanteerbaarheid. Ook moeten ze allemaal bepantserd zijn. In een speciale cursus worden er speciale rijmanoeuvres aangeleerd.

Hoe word je AOT’er?

Om AOT’er te worden moet je bij de politie werken en een politieopleiding op niveau 3 of 4 hebben gevolgd. Na een paar jaar ervaring kun je solliciteren bij het AT. Dan volgt een zware fysieke en psychische selectie, waarna je een 16-weekse opleiding en een rijopleiding van één week krijgt.

De opleiding bestaat uit twee onderdelen:

Deel 1 -Hierin worden de cursisten fysiek op de proef gesteld. De opdrachten zijn onder meer boksen, hardlopen en zwemmen. Ook volgen de aspirant-leden schiettrainingen.

Deel 2 -De trainingen in dit deel bestaan onder andere uit: abseilen, klimmen, specialistisch autorijden, aanhouden verdachten in bijzondere situaties, in actie komen tijdens gijzeling, beveiligen objecten, werkzaamheden op hoogte.

De opleiding is intensief en kent een behoorlijk uitvalpercentage.

