Expert geschokt door vuurwerkvondst in vrachtwagen: 'Dit is een rijdende bom'

Ad van Riel: "Zoveel vuurwerk in een vrachtwagen, dat is enorm risicovol." vergroot

Een rijdende bom. Zo noemt explosievenexpert Ad van Riel de vrachtwagen met 5000 kilo illegaal vuurwerk die deze week werd ontdekt door de politie, toen het voertuig met pech langs de weg stond op de A50 bij Sint-Oedenrode. “Zoveel illegaal vuurwerk in een vrachtwagen, dat is enorm risicovol. Ik ben geen jurist, maar ik noem het misdadig om daar mee rond te rijden."

Van Riel heeft een bedrijf dat opleidingen verzorgt voor iedereen die met explosieven in aanraking komt. Hij spreekt van een levensgevaarlijke situatie. “Zo'n enorme hoeveelheid illegaal vuurwerk op die manier vervoeren, zonder de geldende regels in acht te nemen, dat is een extreem groot risico. Als zo’n vrachtwagen bij een aanrijding betrokken raakt, dan is de ramp bij brand niet te overzien."

"5000 kilo illegaal vuurwerk, dat heeft een enorm effect. De brandweer kan dan alleen maar op afstand blijven en wachten op de grote klap.”

"De explosieve stof is bij illegaal vuurwerk vaak een factor vijf tot tien keer groter".

Legaal vuurwerk is al hartstikke gevaarlijk, maar bij illegaal vuurwerk, zoals cobra's en mortierbommen, is dat nog veel meer. "Bij gewoon vuurwerk zit er een beetje kruit in een flinke kartonnen verpakking", legt de expert uit. "Bij illegaal vuurwerk is het juist andersom: veel kruit en een beetje karton. De explosieve stof is bij illegaal vuurwerk vaak vijf tot tien keer groter. Die dingen zijn dus vele malen krachtiger."

Illegaal vuurwerk waar de politie de hand op weet te leggen, wordt in beslag genomen en moet worden vernietigd. En dat is niet eenvoudig, volgens Van Riel. "Het vuurwerk wordt eerst nat gemaakt en daarna tot pulp verwerkt. Die pulp kan dan in kleine hoeveelheden gedoseerd worden verbrand in verbrandingsinstallaties."

"Giftige en kankerverwekkende stoffen, het komt allemaal in de lucht."

Dan is het directe gevaar voor het vuurwerk verdwenen, maar bij het verbranden komen er veel gevaarlijk stoffen vrij. “Zware metalen, zoals magnesium, barium, strontium en allerlei andere giftige en kankerverwekkende stoffen moeten er voor zorgen dat vuurwerk allemaal leuke kleurtjes heeft. Bij verbranding komt dat allemaal in grote hoeveelheden in de lucht. Het milieu wordt er flink door belast", aldus Van Riel.

"Wij hebben het voortdurend over de schadelijke effecten van koolstofdioxide en PFas, een groep chemische stoffen in de grond, maar dit laten we gewoon gebeuren.”

Van Riel snapt de maatregelen om vuurwerk dit jaar te verbieden. "Vuurwerk is echt te gevaarlijk voor mensen die niet zijn opgeleid en dat geldt ook voor het consumentenvuurwerk. Vorig jaar raakten er nog 1300 mensen gewond."

"We moeten voor de vuurwerkbranche echt gaan denken aan alternatieven. Samen Oud en Nieuw vieren zou ook heel goed kunnen met prachtige lasershows. Kijk naar wat er donderdag in Eindhoven werd neergezet door GLOW.”

Het kabinet komt waarschijnlijk vandaag met een algeheel vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.