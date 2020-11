17-jarige jongen die op klaarlichte dag 16-jarige neerstak blijft voorlopig in de cel

Foto: Perry Roovers/SQ Vision vergroot

De 17-jarige jongen uit Breda die vorige week op de Seringenlaan in zijn woonplaats een jongen (16) met een mes neerstak, blijft nog zeker twee weken in de cel. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. Voor hem is het jeugdrecht van toepassing. Dat heeft de rechtbank in Breda maandag beslist.

De steekpartij gebeurde op donderdag 12 november rond kwart voor twee op de Seringenlaan in Breda. Om nog onbekende reden stak de Bredanaar de 16-jarige jongen uit Prinsenbeek in zijn been. Het slachtoffer werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. Na behandeling mocht hij weer naar huis.

Dokterspraktijk

Het voorval gebeurde tegenover een grote scholengemeenschap. De dader werd kort na de steekpartij aangehouden in een dokterspraktijk in de omgeving. Hij was gewond geraakt aan zijn hand.

Wat de precieze aanleiding was voor de steekpartij kan de politie nog niet zeggen. Wel maakte ze al bekend dat dader en slachtoffer elkaar kennen en dat een 'conflict' een rol heeft gespeeld. Een ooggetuige vertelde dat een ruzie aan de steekpartij voorafging.

