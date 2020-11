Tientallen boeren nu al op pad om in Den Haag te gaan demonstreren

Zo'n veertig boeren met trekkers zijn maandagavond vanuit Schaijk richting Den Haag getrokken voor de boerenacties van dinsdag. De opvallend vroege demonstranten hopen komende nacht al rond drie uur in Den Haag te zijn. "Als de politiek niet voor ons opkomt, dan doen we het zelf wel", zegt boer Marcel Rijkers namens de groep demonstranten uit de omgeving van Schaijk.

Farmers Defence Force (FDF) heeft dinsdag rond negen uur een demonstratie met trekkers afgekondigd bij paleis Huis ten Bosch in Den Haag. De boeren willen een verzoekschrift aanbieden aan koning Willem-Alexander. De gemeente heeft hier een stokje voor gestoken. De boeren uit Schaijk en omstreken vertrekken maandagavond al, zodat ze het verkeer niet tot last zijn.

"Dat de veevoerregel van tafel is, betekent niet dat we er al zijn. Het lijkt alleen maar erger te worden met deze nieuwe wet", zegt Rijkers. "Als je als boer dichtbij een Natura 2000-gebied woont, kan je boerderij verplicht opgekocht worden en mag je nooit meer ergens anders opnieuw beginnen. Dan ben je boer af. Dat kan niet en dat willen we niet. Maar die maatregel wordt er nu voor het kerstreces doorheen gejast en daarom gaan we protesteren bij de koning."