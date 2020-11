Guus Hiddink had zonder Harry van Raaij misschien een heel andere carrière gehad

vergroot

“Harry was al een beetje aan het kwakkelen, dus zijn overlijden was geen enorme verrassing. Maar desalniettemin is het treurig. Dan ga je nadenken wat hij heeft betekent voor PSV en mij”, zo reageert voormalig PSV-trainer Guus Hiddink op het overlijden van voetbalicoon Harry van Raaij.

Malini Witlox Geschreven door

Van Raaij was een warme man, maar had ook een eigen wil. Dat zegt Hiddink bij het radioprogramma Afslag Zuid van Omroep Brabant. “Hij was een dwarsdenker in de goede zin van het woord. Dat merkte je bijvoorbeeld bij vergaderingen. Ik had een warme band met hem.”

Van Raaij was een bijzonder man die bij supporters en sporters geliefd was. “Normaal heb je als trainer liever niet dat bestuurders teveel naar de Herdgang komen. Maar Harry was welkom. Hij ging met ons lunchen en sprak met iedereen. Niet alleen met belangrijke spelers, maar ook met de man die de kroketten bakte. Hij omarmde iedereen, maar zei het ook als iets hem niet zinde. Dat waren twee mooie kanten van hem.”

Grote ogen

Van Raaij leek een gemoedelijke man, die nooit boos was. Maar schijn bedriegt, zegt Hiddink. “Hij kon ook boos worden. Zijn ogen werden dan nog iets groter en hij ging nog iets krommer staan. Ja, die kon wel uit zijn slof schieten, al heb ik dat zelden meegemaakt.”

De voormalig PSV-voorzitter was belangrijk voor de carrière van Hiddink, die in 1986 als jonge assistent-trainer bij de club werkte. Trainer Hans Kraay sr. vertrok en Van Raaij besloot om Hiddink een kans te geven als hoofdtrainer, die het jaar mocht afmaken. “We werden kampioen en toen mocht ik het nog een jaar proberen. Zonder die steun had ik misschien een heel andere carrière gehad.”

