Voormalig PSV-manager Kees Ploegsma gaat zijn vriend Harry van Raaij missen: 'Dit valt mij zwaar'

Vijfendertig jaar kende oud-manager Kees Ploegsma zijn vriend Harry van Raaij al. De twee kwamen elkaar bij PSV tegen in 1984 toen Van Raaij als penningmeester bij de club begon. De twee vormden samen met Jaques Ruts het bestuurlijke trio dat de Eindhovense club in rap tempo professionaliseerde.

"Ruts en Van Raaij zaten daar als vrijwilligers. Ik werd dan als manager betaald maar zo ging dat toen", vertelt Ploegsma bij hem thuis in Acht. "Voor PSV heeft hij enorme verdiensten gehad en hij heeft duidelijk zijn stempel gedrukt op de club.” Tot 1992 waren de twee collega's, maar daaruit ontstond een hechte vriendschap. "Harry van Raaij was een mooi mens en voorlopig zit hij nog in mijn kop."

Kees Ploegsma gaat zijn vriend Harry missen:

Terugblikkend legt hij uit dat PSV het begin jaren tachtig beu was om telkens tweede of derde te worden in de competitie. Dus werd er doorgepakt. "Alles werd een stuk professioneler met grote aankopen, meer commercie en waar Philips eerst donaties deed, werd het eindelijk een echte sponsor." Daarmee kwam ook meer geld vrij.

Korte lijntjes

De drie bestuurders vertrouwden elkaar en de lijntjes waren kort. "Van Raaij kwam elke zaterdag bij mij op kantoor om voetbalzaken te bespreken en dat nam hij dan mee naar de wekelijkse bestuursvergadering op maandag. Ruts, die toen voorzitter was, zei: als jullie het eens zijn, dan is het goed."

Een goed voorbeeld is de komst van Romario. "Dat was super. Romario moest komen, maar de vraag was voor welk bedrag. Dus ik ging naar Argentinië om te onderhandelen. Het was één belletje naar Van Raaij en dan zei ik op hoeveel we zaten en vervolgens zei hij of ik door kon gaan. Na een week nam ik Romario mee naar Eindhoven. We wisten precies wat we aan elkaar hadden."

Lacherig

De concurrentie en buitenwacht deed volgens de oud-manager eerst een beetje lacherig over de grote uitgaven bij PSV, maar moesten daar later op terugkomen. "Het was nieuw in Nederland dat als je goed investeerde op het veld en het rendement kwam, dat dit ook een weg naar succes was."

De portemonnee werd overigens niet zomaar getrokken. Van Raaij was erg scherp volgens Ploegsma. "Hij kon mensen echt het vuur aan de schenen leggen, vooral trainers. Die moesten echt goed uit kunnen leggen waarom ze een bepaalde speler wilden kopen. Dan vielen sommige coaches toch wel eens aardig door de mand."

Kees Ploegsma gaat het missen om met Van Raaij de wedstrijden van PSV te bezoeken, een wijntje te doen en herinneringen op te halen. Wat rest zijn de plakboeken en de nalatenschap van de oud-penningmeester en voorzitter van PSV. "Alle aandacht en eretitels in Eindhoven, bij PSV en de KNVB laten zien dat er niet zomaar iemand heen gegaan is."

