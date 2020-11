Brabant heeft meeste natuurbranden, bijna altijd veroorzaakt door mensen

De Peel in brand (foto: Rob Engelaar). vergroot

In Brabant hebben dit jaar al 235 natuurbranden gewoed. Dat zijn er 66 meer dan in heel 2019. Hiermee is Brabant ook de provincie met veruit de meeste natuurbranden. Gelderland, met 97 branden, en Limburg, met 92, volgen ons op afstand. Bijna alle natuurbranden worden veroorzaakt door mensen. Veruit de grootste brand woedde in de Deurnese Peel, in april.

Sandra Kagie Geschreven door

Wachten op privacy instellingen...

In totaal woekerden er in heel Nederland tot oktober 643 natuurbranden. Bijna honderd meer dan in heel 2019. Dit blijkt uit een analyse van LocalFocus op basis van gegevens van Brandweer Nederland, het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV) en de Wageningen Universiteit (WUR).

Bekijk hier het overzicht van de natuurbranden de afgelopen jaren:

Wachten op privacy instellingen...

Voor zover bekend is er dit jaar in heel Nederland al bijna duizend hectare aan natuurgebied in vlammen opgegaan. Alleen al bij de brand in de Deurnese Peel in april brandde ruim vierhonderd hectare bos af. Daarmee was die brand een van de grootste natuurbranden ooit in Nederland.

Veel branden in afgelopen jaren

Gemeenten als Helmond, Cranendonck en Gemert-Bakel springen er volgens de cijfers in onze provincie uit. Daar was het sinds 2017 tientallen keren raak.

Kijk hier hoeveel natuurbranden er de afgelopen jaren in jouw gemeente zijn geweest:

Wachten op privacy instellingen...

Het aantal bosbranden neemt toe door grote perioden van droogte als gevolg van klimaatverandering. Ook kan een eventuele brand zich sneller uitbreiden, waardoor de impact toeneemt. Zo waarschuwde de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) vorig jaar al.

Oorzaak bijna altijd de mens

"Bijna alle natuurbranden ontstaan door mensen. Eén nonchalant weggegooide sigarettenpeuk of stuk glas kan al de oorzaak zijn van een brand die een enorm natuurgebied verwoest", stelt bijvoorbeeld de Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Voor de enorme brand in de Deurnese Peel in april is in een eerste onderzoek overigens geen oorzaak gevonden. In totaal zijn drie onderzoeken naar de brand uitgevoerd. De uitkomsten van de laatste twee worden donderdag gepresenteerd.

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.