Hoe lang moet je de gevangenis in als je iemands hond doodschiet?

Het verhaal van de doodgeschoten hond George in Nuenen maakt veel los op sociale media. Mensen vinden dat de dader een kogel verdient, in een gat in de grond moet verdwijnen of op z’n minst jarenlang achter de tralies moet verdwijnen. De kans dat dat ook gebeurt is klein: een taakstraf is waarschijnlijker.

Vooropgesteld: het Openbaar Ministerie heeft nog geen strafeis geformuleerd voor de verdachte van het doodschieten van hondje George. Afgelopen zondag werd de cockerspaniël met een luchtbuks beschoten, toen hij het erf van een boer op was gerend. Er is een verdachte aangehouden: een 59-jarige man.

Iedere zaak is anders

Het doodschieten van een hond valt, hoe cru dat ook klinkt, onder ‘vernieling van een dier’, vertelt Bart Vaessen, woordvoerder van het OM. Wat voor straf daarbij past, is erg afhankelijk van de omstandigheden waaronder het is gebeurd. “Iedere zaak is anders en de straf hangt samen met bijvoorbeeld de persoonlijke omstandigheden van een verdachte en waarom iemand heeft geschoten”, zegt Vaessen daarover.

Een richtlijn van het OM stelt dat er een taakstraf van maximaal 60 uur wordt opgelegd als iemand het dier van iemand anders doodt en voor het eerst in de fout gaat. Als iemand binnen twee jaar nog eens in de fout gaat, wordt het een taakstraf van 90 uur of zes weken gevangenisstraf. Als iemand herhaaldelijk de mist in gaat, wordt de eis een taakstraf van 100 uur of een onvoorwaardelijke celstraf van twee maanden.

Eis nog niet bekend

Het is nog niet bekend wat het Openbaar Ministerie voor eis zal stellen in de zaak van het Nuenense hondje. Maar een taakstraf lijkt waarschijnlijk. “In vergelijkbare zaken zijn eerder taakstraffen opgelegd, soms met een voorwaardelijke celstraf”, vertelt Vaessen.

De verdachte moet op 16 december voor de rechter verschijnen.

