Bewaker van 'Geldpakhuis van Oom Dagobert' met 12,5 miljoen misdaadgeld moet jaren de cel in

De man die in Eindhoven een fortuin bewaakte, moet 3,5 jaar de gevangenis in. Volgens de rechtbank is er voldoende bewijs dat hij de 12,5 miljoen in zijn bezit had en er ook van wist. Het was het grootste misdaadfortuin dat ooit in ons land is gevonden op één plek.

De politie kwam de stapels met bankbiljetten op het spoor in het grote Encrochat-onderzoek begin dit jaar. De recherche slaagde er toen in om in te breken in een crimineel telefoonnetwerk. Agenten vonden ook chats over een opslagplaats van misdaadgeld. Het spoor leidde naar een appartement aan de Paradijslaan in het centrum van Eindhoven. Binnen was de 36-jarige Irakli I. De man stond nergens officieel ingeschreven maar sliep er wel en hij at er wel.

In een verborgen ruimte lagen grote boodschappentassen die propvol zaten met bankbiljetten. Agenten vonden ook pistolen, kogels en drugs.

Belangrijk bewijs was de cryptotelefoon van de verdachte. De toegangscode was zijn geboortedatum. Op het mobieltje stonden foto's van de boodschappentassen vol geld in de verborgen ruimte.

Onbekende

Volgens de rechtbank was de verdachte kassier en beheerder van het geld maar was hij niet de enige die hier mee te maken had. Hij werd aangestuurd door iemand anders. Die gaf ook opdracht aan de verdachte om soms wat geld uit te betalen. Die onbekende opdrachtgever is tot op heden niet gevonden. De politie heeft alleen zijn of haar Encrochat-naam gevonden.

Van wie het geld was is nooit vastgesteld. Dat hoeft ook niet bij een veroordeling voor witwassen.

Pistool

Er was zes jaar geëist tegen de verdachte. Maar voor de rechtbank was alleen het witwassen bewezen en het bezit van een geladen pistool. Dat vuurwapen had de verdachte binnen handbereik liggen, in een la van de salontafel.

Hij was ook beschuldigd van het bezit van nog een vuurwapen met een lading kogels en het bezit van een kilo cocaïne. Dat lag allemaal in de verborgen ruimte. Maar er zat geen enkel spoor op van de verdachte. Daarmee was het voor de rechtbank onvoldoende aannemelijk gemaakt dat hij daar ook mee te maken had. Daarom viel de straf een stuk lager uit.

Het proces vond plaats in de rechtbank in Rotterdam omdat het een onderzoek was van de Landelijke Recherche. Die is ook verantwoordelijk voor alle Encrochat-zaken.

