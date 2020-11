'Regels zijn regels', veel mensen vinden sluiting van café na coronafeest terecht

Meningen over sluiting café Zundert vergroot

Een café in Zundert moet een half jaar dicht omdat het de coronaregels heeft overtreden met een besloten feest met 29 bezoekers. "Regels zijn regels", zeggen de meeste mensen op Facebook, al zijn er ook mensen die zes maanden veel te lang vinden. In Zundert zijn de meningen al helemaal verdeeld.

Uitbater Peter Hereijgers van café In de Wandelgangen is de laatste om te ontkennen dat hij in de fout ging. Zaterdag 6 november werd in zijn café een besloten feest gehouden, waar 29 bezoekers opaf kwamen. “Wat ik heb gedaan is heel stom, maar ik kan het niet meer terugdraaien. Het enige wat ik nog kan doen, is zeggen dat het me spijt”, zei hij dinsdagavond tegen Omroep Brabant.

De sluiting van het café is het gesprek van de dag in het dorp. De meningen op straat zijn heel wisselend:

Wachten op privacy instellingen...

'Dit had je kunnen weten'

Omroep Brabant vroeg op Facebook of zes maanden sluiting een terechte straf is. Het merendeel vindt van wel. “De horeca heeft het zwaar, maar als iedereen zich netjes aan de regels houdt, hadden ze waarschijnlijk ook eerder open gekund”, zegt Stefan.

“Wat je ook van de regels vindt, dit is een logisch gevolg als je die overtreedt. Hij had kunnen weten dat dit zou gebeuren. Als ik te hard rijd, weet ik ook dat ik een boete kan krijgen”, vindt Nicole. Martin denkt dat de straf een ‘goed signaal’ is naar andere horecaondernemers. “Jammer voor deze man, maar het mag nu gewoon niet.”

Straf te hoog

Natuurlijk zijn er ook tegengeluiden. “Belachelijk! Iedereen heeft zijn inkomen nodig en een half jaar dicht, dat is nooit vol te houden”, schrijft Melanie. Rean is van mening dat het coronafeest niet goed te praten is, maar ze vindt de straf veel te hoog. “Consequenties zijn prima, maar dan wel in verhouding.” Kirsten vindt het ‘een veel te hoge straf die niet opweegt tegen wat er gebeurd is.”

Bijna tachtig procent van de Brabanders vindt de sluiting terecht. Dat blijkt uit een poll van Omroep Brabant. Ruim de helft is van mening dat 'wie niet horen wil, moet maar voelen'. De rest vindt de straf oké vanwege de volksgezondheid die in gevaar is gebracht. Van de mensen die de sluiting onterecht vinden zegt de meerderheid dat omdat ze een sluiting van zes maanden veel te zwaar vinden.

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.