Geweldsexplosie in jeugdgevangenis: celstraf en tbs geëist tegen 20-jarige verdachte

Zwaar bewapende agenten bij Den Hey-Acker. (Foto: Jeroen Stuve / SQ Vision Mediaprodukties) vergroot

De 20-jarige Alexander stond donderdag voor de rechtbank in Breda voor zijn rol bij een geweldsexplosie in Den Hey-Acker in Breda. Meerdere personeelsleden van de jeugdinrichting werden op 14 mei bedreigd en mishandeld door gevangenen. Ook werd er brand gesticht en er ontstond een enorme ravage. Alexander ontkent dat hij daarbij een rol speelde, maar toch eist de officier van justitie negen maanden cel en tbs met dwangverpleging.

In de rechtbank werden donderdagochtend videobeelden getoond van de gezamenlijke leefruimte vlak na de geweldsexplosie. Er is een enorme ravage te zien. De vloer is bezaaid met etensresten, bordspelletjes, pannen en voedselverpakkingen. Er zijn kapotte ramen en deuren te zien en ook de brandslang is losgetrokken.

De situatie was dreigend en gewelddadig, stelt een van de begeleiders in een getuigenverklaring. Hij had zich opgesloten in een berghok en had zicht op de gemeenschappelijke leefruimte. Hij heeft daar twee uur gezeten en duwde steeds op een pieper om hulp te krijgen.

"Er waren constant twee bewoners te zien. Het klonk alsof ze een tafel gebruikten om te rammen. Ze sloegen regelmatig op hun borstkas en schreeuwden van alles: 'Als je binnenkomt dan ga je betalen!' Wetende waar ze toe in staat zijn, voelde ik me wel bedreigd en werd ik bang." Alexander zou een van die twee bewoners geweest zijn, maar dat ontkent hij: "Dat zijn allemaal leugens."

De situatie was zo ernstig dat er een speciale eenheid werd opgeroepen om te onderhandelen. Van onderhandelen is het nooit gekomen. Ineens waren er van buitenaf vlammen te zien.

Playstation

Volgens Alexander begon het allemaal met een cd voor de Playstation. "Die gaven we 's nachts aan elkaar door. Toen begon de bewaking ons uit te schelden en kregen wij een rapport omdat wij terugscholden."

De dag erna hing er een gespannen sfeer. Rond het middaguur vond er een gesprek plaats. "Ze zeiden dat wij fout waren. Dat vond ik onterecht.” Alexander kreeg een sanctie opgelegd: na drie uur uur mocht hij niet meer van zijn kamer af." Om halfeen was er een rookmoment. “Daarna gingen we naar binnen. Ik weet niet wat er daarna gebeurd is.”

Na de rookpauze ging het mis. Alexander ontkent dat hij iets met de rellen te maken had. "Ik heb er niets van meegekregen. Ik had oordopjes in. Ik heb alleen rook gezien. Ik heb m’n shirt voor m’n gezicht gedaan. Niemand heeft mij brand zien stichten. Wat kan ik er aan doen dat ik daar ben op het moment dat er chaos uitbreekt?"

'Allemaal leugens'

Maar daar is de begeleider het niet mee eens. "Hij ging op zoek naar spullen om zich te verdedigen. Ook heeft hij doeken natgemaakt. Hij wist kennelijk dat er brand zou worden gesticht."

Alexander zou onder meer een stoel tegen de rug van een begeleidster hebben gegooid en met een braadpan hebben gegooid. "Allemaal leugens!", reageert hij stellig. "Ik heb nergens mee gegooid."

Volgens gedragsdeskundigen heeft Alexander geen makkelijke jeugd gehad en had hij te maken met geweld. Hij heeft al in veel instellingen gewoond. Hij heeft onder meer last van een antisociale stoornis, borderline, psychotrauma en zwakbegaafdheid." Volgens deskundigen is hij verminderd toerekeningsvatbaar en daarom adviseren zij tbs met dwangmaatregelen.

De eerste verdachte die voor de rellen terechtstond, hoorde vorige week achttien maanden jeugddetentie eisen.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.