Pretparken vroegen deze keer geen coronasteun, maar ‘volgende keer staat de Efteling er weer bij'

Veel Brabantse bedrijven hebben voor de tweede keer noodsteun gevraagd bij de overheid via de NOW-regeling. In de top 10 staan naast DAF en VDL veel cateringbedrijven en uitzendorganisaties. Econoom Thijs Geijer heeft daar wel een verklaring voor, net als voor de opvallende afwezigen: pretparken als de Efteling en de Beekse Bergen. Geijer verwacht dat deze later weer voor steun zullen aankloppen.

De noodsteun is een subsidie voor loonkosten om de coronacrisis door te komen. Eerder dit jaar werd deze voor het eerst toegekend, later volgt nog een derde reeks.

De Efteling (eerder 9 miljoen) en de Beekse Bergen (eerder ruim een miljoen) komen bij ronde twee niet in de lijst voor. Volgens Geijer is dat te danken aan de versoepelingen in de zomer, waardoor de parken omzet hebben kunnen draaien en niet meer voldoen aan de criteria van de NOW-regeling. Al zou het zomaar kunnen dat ze straks, bij de derde aanvraag weer gewoon in het rijtje staan. “Nu de parken en horeca weer een hele tijd gesloten zijn, is de kans groot dat ze toch weer steun gaan aanvragen.”

Deze Brabantse bedrijven ontvangen in de tweede ronde de meeste overheidssteun:

DAF Trucks Eindhoven: 20,4 miljoen euro

VDL Eindhoven: 12,7 miljoen euro

Hutten Catering Veghel: 9,1 miljoen euro

E V Tilburg (Payrolling): 7,9 miljoen euro

Kolibrie Tilburg (horecapersoneel): 7,4 miljoen euro

Appel Bedrijfscatering Den Bosch: 5 miljoen euro

Maas international Bedrijfscatering Son en Breugel: 4,2 miljoen euro

V’business catering Rosmalen: 4,1 miljoen euro

Fujifilm Tilburg: 3,9 miljoen euro

EG Services Tankstations Breda: 3,8 miljoen euro

Industrie

Wat opvalt in Brabant zijn de vele industriële bedrijven die steun krijgen. Geijer: “Die sector is groter in Noord-Brabant dan in de rest van Nederland, en dat zie je terug in de lijst met namen als DAF en VDL.”

Een andere Brabantse reus, ASML, vroeg ook de tweede ronde geen steun aan. Dat komt volgens Geijer omdat de vraag naar consumentenelektronica, waar ASML chips voor maakt, door het thuiswerken juist groter dan normaal is. Voor truckfabrikanten is dat anders: “Transportbedrijven zijn door de crisis terughoudender bij de aanschaf van nieuwe spullen.”

1000 euro

De cateringbedrijven en uitzendorganisaties in de top 10 zijn eenvoudig te verklaren: door het afgelasten van evenementen en het vele thuiswerken is er minder catering nodig, en bedrijven die minder personeel nodig hebben door de crisis nemen als eerste afscheid van hun uitzendkrachten.

Tussen alle miljoenen staan ook kleine bedrijfjes die slechts een beetje steun kregen. Deze bedrijven bungelen onderaan de lijst:

Kapper Spiegeltje Spiegeltje in Bergeijk: 1000 euro

Dreeling SportHorses in Heeze: 1000 euro

Feltmen vloerkleden in Oss: 1004 euro

Cafetaria Yin & Xu in Etten-Leur: 1024 euro

Wijnhandel Roest in Bladel: 1024 euro

