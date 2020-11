Carlijn (25) is de hele dag druk met hertellen van 11.000 stemmen: 'Is gewoon gezellig'

De stemmen worden zaterdag opnieuw geteld. vergroot

In cultureel centrum Tiliander in Oisterwijk worden zaterdag de hele dag opnieuw 11.000 stemmen geteld, nadat er woensdag een fout werd gemaakt op het stembureau in Haaren na de gemeenteraadsverkiezingen. Een van de nieuwe tellers is student Carlijn Backx (25) die al vanaf haar achttiende met veel plezier stemmen telt.

Ista van Galen Geschreven door

De fout werd woensdagavond ontdekt bij een gemeentekantoor in Haaren, vlak nadat de voorlopige uitslag bekend was gemaakt. Bij het tellen van de stemmen worden de aantallen tussentijds op briefjes bijgehouden. "Er was per ongeluk 290 opgeschreven in plaats van 190. Dat gebeurde bij een sneltelling. Toen we gingen tellen op kandidaatniveau, zagen we dat er een verschil van honderd zat", legt Wal uit.

En dus moeten de stemmen opnieuw geteld worden. Met een verse lading tellers. Want de mensen die woensdag hebben geteld, mogen dat zaterdag niet opnieuw doen. "Voor de transparantie hebben we gekozen op alle stembureaus andere mensen te zetten. Dan weet je zeker dat daar ook geen misverstand over kan ontstaan."

Met veel plezier tellen

Carlijn Backx (25) is een van de gelukkigen die zaterdag de hele middag zit te tellen. Dat doet ze al jaren, met veel plezier. "Je mag tellen vanaf je achttiende, dus sindsdien tel ik al bij stembureaus." Maar nu Carlijn werkt en niet meer in Oisterwijk woont, kan ze dat niet meer doen. Maar dit weekend was ze toevallig weer even terug. Toen ze hoorde van de hertelling, wilde ze met alle liefde weer meedoen.

De getelde stemmen. vergroot

"Het is normaal altijd doordeweeks en in de avond. Maar nu niet, dus dan kan ik weer helpen tellen." Waarom ze het zo leuk vindt? "Het is gewoon altijd een gezellige dag op het stembureau. En zeker als student is het ook lekker dat je wat bijverdient."

De coronamaatregelen zorgen er volgens Carlijn niet voor dat het tellen nu minder leuk is. "Op anderhalve meter kun je ook leuke gesprekken hebben. En je kunt nu niet veel andere dingen doen, dus dan is zo'n dagje prima vertoeven", lacht ze.

De herteller is sneller

Het tellen gaat zaterdag een stukje sneller dan normaal. "Het hertellen heeft het voordeel dat alle stembiljetten al zijn uitgesorteerd, waardoor het veel sneller gaat. Op dit moment hebben we zeven partijen, waar alle biljetten dus al over zijn verdeeld. Vervolgens splits je per partij nog alle biljetten uit over alle personen en tellen we de persoonlijke voorkeursstemmen. Alles wordt twee keer geteld, door twee verschillende mensen.", legt Carlijn uit.

Woensdag werden tussentijdse verkiezingen gehouden omdat de gemeente Haaren op 1 januari ophoudt te bestaan. De gemeente wordt opgesplitst. Het dorp Helvoirt gaat naar de gemeente Vught, Haaren gaat naar Oisterwijk, Esch naar Boxtel en Biezenmortel naar Tilburg. Daarom werden tussentijdse verkiezingen gehouden. Aan het einde van de middag is het hertellen waarschijnlijk klaar. Zondagmiddag volgt de uitslag.

Lees ook:

