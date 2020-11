Illegaal feestje met 25 mensen in Tilburgse kroeg stilgelegd: 'Zeker niet eerste overtreding'

Foto: Pexels. vergroot

De politie heeft zaterdagnacht een illegaal feest beëindigd in café Rhythm 33 in Tilburg. In de zaak aan de Koestraat waren 25 mensen aanwezig, terwijl de kroeg officieel dicht zou moeten zijn vanwege de coronamaatregelen. Het is niet de eerste keer dat de zaak in overtreding is. Bij het café werden in de zomer nog waarschuwingsschoten gelost door de politie.

De politie kreeg rond middernacht een tip over het feestje. Agenten sommeerden de bezoekers om te gaan. Dit deden zij ook. Hun gegevens zijn genoteerd. De horecabaas krijgt een boete.

Bij Rythm werden in augustus waarschuwingsschoten gelost. De politie ging toen naar de zaak omdat er een vuurwapen gezien zou zijn. Er was op dat moment een technofeestje, waarbij ook de coronaregels werden overtreden.

De gemeente Tilburg is op de hoogte gesteld van het illegale feestje. Volgens een woordvoerder gaat er zeker worden opgetreden. “De zaak is eerder al in overtreding geweest, dus we gaan kijken welke vervolgstappen hierbij horen." Ze verwacht hier komende week meer duidelijkheid over.

