Bergen op Zoom moet draconisch bezuinigen, monumenten verkocht en ozb 25 procent omhoog

Bergen op Zoom is nagenoeg failliet. Met een schuld van bijna 300 miljoen euro staat de stad aan de vooravond om draconische bezuinigingen door te voeren. Zo moet de gemeentelijke belasting met maar liefst 25 procent omhoog en worden de gemeentelijke monumenten in de historische stad in de uitverkoop gezet.

Op de bodem van de gemeentelijke schatkist is geen stuiver meer te vinden. Maar liefst 15,9 miljoen euro wil het college het komende jaar bezuinigen om een begin te maken met het aflossen van de miljoenenschuld. Back tot basics, zo noemen de wethouders de plannen.

De cijfers kleuren al sinds het begin van deze eeuw rood in Bergen op Zoom. Het financiële debacle begon met de veel te dure aankoop van het terrein van spiritusfabriek Nedalco. De grond, bestemd voor de nieuwbouwwijk Bergse Haven, werd met 30 miljoen verlies verkocht.

Op te grote voet geleefd

De financiële ellende bleef de stad achtervolgen. Jarenlang leefde Bergen op Zoom ‘op te grote voet’. Ambtenaren en politiek kregen geen grip op de situatie waardoor de schulden zich alleen maar opstapelden. Een artikel 12-status, waarbij de stad onder curatele van het Rijk komt te staan, is tot nu toe nooit een serieus onderwerp van gesprek geweest. Verscherpt toezicht vanuit de provincie hangt als het zwaard van Damocles boven de stad.

Eerder dit jaar werden drie wethouders van buiten de stad en twee uit Bergen op Zoom aangesteld om samen met de burgemeester orde op zaken te stellen in de armlastige stad. Inmiddels ligt er een plan om volgend jaar de helft van het doelbedrag te kunnen bezuinigen. De bezuinigingen zijn niet mals en raken iedereen.

Minimabeleid versoberd

Om de eerste 8 miljoen euro te kunnen ophoesten, wil het college het mes in de cultuursector zetten. Dat betekent geen VVV meer, minder subsidie voor culturele verenigingen en museum Het Markiezenhof. Ook het minimabeleid wordt verder versoberd. Zo gaat er minder geld naar huishoudelijke hulp en naar deeltaxivervoer. Daarnaast wordt de jeugdzorg verder uitgekleed. Huiseigenaren mogen de gemeentekas spekken middels de ozb-verhoging. En toeristen betalen voortaan ook een kwart meer.

Ambtenaren moeten hun eigen boterhammen gaan smeren

Ook de eigen organisatie blijft niet gespaard. De reiskosten en dinertjes van de gemeenteraad worden aan banden gelegd. Verder zijn er zo'n zestig ambtenaren minder nodig. De ambtenaren die kunnen blijven, moeten zelf hun boterhammen gaan smeren, want het bedrijfsrestaurant gaat dicht. De ingevlogen wethouders kregen overigens maandenlang te veel op hun rekening, maar hebben dinsdag laten weten dat geld terug te betalen.

Dan gaan ook meerdere monumenten onder de hamer, zoals het stadhuis op de Grote Markt. Het gebouw blijft via een huurconstructie nog wel beschikbaar voor onder meer raadsvergaderingen en huwelijksceremonies. In de etalage van de makelaar hangen ook Molen De Twee Vrienden, Hof van Ram in Halsteren, het lijkenhuisje in Halsteren en het Spuihuis op de Kaai. Ook de synagoge stond op de nominatie op verkocht te worden, maar dat plan zorgde voor zoveel ophef dat dit voorlopig niet doorgaat.

En zelfs de openbare vuilnisbakken moeten het ontgelden. Ze worden minder vaak geleegd om geld te besparen. Ook zwerfafval krijgt meer kans, omdat de schoonmaakteams beperkter worden ingezet.

Gemeenteraad aan zet

De politiek heeft de messen geslepen. Woensdag 16 december moet de gemeenteraad een besluit nemen over het eerste bezuinigingsplan. In de loop van volgend jaar volgt nog een tweede en derde ronde. Eind 2021 moet de begroting in balans zijn.

