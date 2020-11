Meer dan 500 meldingen van vuurwerkoverlast bij meldpunt Omroep Brabant

Een kapot bushokje in Raamsdonksveer. vergroot

In nog geen 24 uur tijd zijn er meer dan vijfhonderd meldingen van overlast door vuurwerk binnengekomen bij het speciale meldpunt van Omroep Brabant. Mensen klagen over vuurwerkbommen, vuurwerk dat uit rijdende auto's wordt gegooid en bange huisdieren. In sommige wijken is de overlast groter dan in andere wijken, zo laten de cijfers zien.

Door het vuurwerkverbod met oud en nieuw lijkt het er op dat veel mensen nu maar begonnen zijn met het afsteken van vuurwerk. Verschillende Brabantse gemeenten gaven eerder aan meer klachten te hebben ontvangen dan voorgaande jaren rond deze tijd.

Bij het meldpunt van Omroep Brabant kan iedereen melding maken van overlast. Sinds maandagmiddag hebben meer dan vijfhonderd mensen dat gedaan. Ook last van vuurwerk? Je kunt jouw melding nog steeds plaatsen.

Woensel-Noord

In de ene wijk is de overlast groter dan in andere wijken, zo blijkt uit alle meldingen. Zo springen de wijken Woensel-Noord en Stratum in Eindhoven er uit, met beiden twintig meldingen. In Tilburg lijkt minder overlast te zijn, Breda West en Noord scoren dan weer hoog met allebei zeven meldingen.

Roosendaal haalde de afgelopen dagen meerdere keren het nieuws door vuurwerkoverlast. Bij het meldpunt springt de wijk Langdonk (zeven meldingen) er uit.

Bekijk de situatie in jouw wijk op deze kaart:

Ook siervuurwerk

Voor huisdieren is knallend vuurwerk vaak een ramp. Een melder laat weten dat zijn hond 's nachts in de badkamer plast van de stress. Uit Woudrichem uit Eindhoven kwamen meldingen van vuurwerk dat uit een rijdende auto werd gegooid.

Zo'n honderd mensen gaven aan melding van de overlast te hebben gedaan bij de politie of de gemeente. Vaak wordt daar volgens de melders niks mee gedaan. De overlast bestaat in de meeste gevallen uit geluidsoverlast. In veertig gevallen werden er spullen vernield, twee keer raakten personen gewond door vuurwerk. Naast veel knalvuurwerk kwamen er zesentwintig meldingen over siervuurwerk binnen.

