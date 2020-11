Vuurwerkverkoper in Roosendaal wil dat afsteken illegaal vuurwerk stopt: 'Dit lost niets op'

Rondom de Lindenburg is het al dagenlang hommeles (Foto: Christian Traets, SQ Vision.) vergroot

In navolging van de terreur in de Roosendaalse wijk Langdonk roept het grote regionale verkooppunt Vesta op om te stoppen met het afsteken van illegaal vuurwerk. Rondom winkelcentrum Lindenburg is het al dagen hommeles. ‘Door dit soort raddraaiers krijgt de gezellige vuurwerktraditie een slechte naam’, zegt eigenaar Patrick Jansen.

Jansen is, weinig verrassend, bepaald geen voorstander van het vuurwerkverbod, maar merkt ook dat zijn bedrijf en medewerkers door sommigen verantwoordelijk worden gehouden. Zoals je vuur niet met vuur bestrijdt, moeten we een tijdelijk vuurwerkverbod niet bestrijden met het nu al afsteken van illegaal vuurwerk. Legaal vuurwerk wordt dit jaar niet verkocht, maar wij als verkooppunt van legaal vuurwerk worden er wel door sommigen op aangekeken.”

Jansen vreest dat de overlast juist averechts gaat werken. “We roepen echt op om niets meer af te steken want het lost niets op. Die raddraaiers verzieken het voor de mensen die wél keurig een mooi potje willen afsteken, voor de branche en uiteindelijk ook voor zichzelf. Zij willen in de toekomst toch ook met hun kinderen naar vuurwerk kijken? Ze hebben het niet eens door dat ze dat op deze manier verpesten. Zo zonde.”

Heftig

Ook bij persfotograaf én vuurwerkliefhebber Christian Traets maken de vuurwerkincidenten diepe indruk. “Ik heb dit nog nooit zo meegemaakt. Er hing zo’n grimmige sfeer dat ik echt stond na te denken over mijn eigen veiligheid.”

De Roosendaalse fotograaf spreekt over enkele tientallen raddraaiers. “Er werden onder meer mortieren vanaf de grond afgeschoten. Dat was echt heftig om te zien.”

