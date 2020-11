Varkens uit gekantelde vrachtwagen trekken Bossche wijk in: 'Mijn kinderen vonden het geweldig'

Foto: Raymond Merkx vergroot

Het was een opmerkelijk gezicht aan de Negende Reit in Den Bosch, woensdagmiddag. In de normaal zo rustige straat liepen tientallen varkens door tuinen en scharrelden ze op inritten. De 180 dieren werden vervoerd in een vrachtwagen die 's middags kantelde op de nabijgelegen Bruistensingel. Ongeveer een uur na het ongeval, rond halfdrie, waren alle varkens weer gevangen.

Tientallen dieren ontsnapten uit de gekantelde vrachtwagen. Sommige varkens waren er slecht aan toe, maar de varkens die ongehinderd konden lopen, besloten vooral de tuinen van nabijgelegen huizen op te zoeken. Zo ook bij Corné Hijwegen, die aan de Negende Reit woont.

"Het verbaasde me hoe lief die dieren zijn. Ze gilden wel enorm"

“Ik hoorde een enorme knal, nou, dat bleek het ongeluk te zijn. De varkens die vrijkwamen, liepen daarna zeker tien minuten door mijn tuin. Ik schrok me rot, maar mijn twee kinderen vonden het geweldig om de dieren van dichtbij te zien. Het verbaasde me hoe lief die dieren zijn. Ze gilden wel enorm.“

De 27-jarige Simone Ros kwam na een berichtje van haar moeder, die in de buurt woont, even kijken. “Ik ben speciaal in de auto gestapt. Mijn moeder woont in de buurt en tipte ons. Ik heb hondenbrokjes meegekomen en daar waren ze heel dankbaar voor. Ik heb heel lekker kunnen kroelen. Het was heel erg leuk! Ik ben gek op alle dieren!”

Ook bij de 61-jarige Mirjam Bais liepen de varkens door de voortuin. “Het zijn enorme dieren. Het was chaos. Zeker tien, misschien twaalf varkens verzamelen zich op het talud hiervoor.” Volgens Bais zijn de beestjes gelukkig heel vriendelijk. “Ze gingen alleen meteen met de neuzen het zand in en ploegden alles om. Het is wel zielig dat de kinderen uit de buurt renden en schreeuwden. Ze hebben al zoveel stress. "

