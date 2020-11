Zwartgeblakerd en gesmolten auto's: zo ziet de parkeerkelder in Oosterhout eruit na een felle brand

De verwoeste parkeergarage aan de Statenlaan in Oosterhout (foto: YouTube brandweervloggers). De brand woedde onder een appartementencomplex (foto: Marcel van Dorst/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 De verwoeste parkeergarage aan de Statenlaan in Oosterhout (foto: YouTube brandweervloggers).

Drie dikke zwarte rookkolommen. Van grote afstand was te zien dat er op zaterdagochtend 17 oktober een felle brand woedde in het appartementencomplex aan de Statenlaan in Oosterhout. Niet in appartementen zelf, maar in de parkeerkelder. Een van de geparkeerde auto's vatte vlam en het vuur sloeg over naar andere auto's.

Brandweervloggers Rick en Richard gingen samen met onderzoekscollega genaamd Bertwin een paar dagen later terug naar de parkeerkelder om de schade vast te stellen en te kijken of de constructie geen schade had opgelopen. Ze maakten een video tijdens hun onderzoek.

Het trio belandde in een onwerkelijke wereld van zwartgeblakerde muren, gesmolten auto's en ingestorte plafonds. In de beelden is te zien dat er nauwelijks iets is overgebleven van de parkeergarage na een brand.

Gesmolten auto's (foto: YouTube brandweervloggers). vergroot

Het plafond is deels naar beneden gekomen (foto: YouTube brandweervloggers). vergroot

Bekijk hieronder de vlog met daarin beelden van de verwoestte parkeerkelder:

Sinds de brand wonen de eigenaren van 28 woningen ergens anders. De huizen zijn zo aangetast door de roet en stank, dat ze bewoners pas in de loop van januari kunnen terugkeren.

