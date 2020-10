Brand in parkeerkelder in Oosterhout: ouderen kunnen pas dinsdag of woensdag naar huis

Er moet nog flink wat werk worden verzet voordat de bewoners van het appartementencomplex in Oosterhout weer terug naar huis kunnen, na de brand van zaterdagochtend. Dat zegt een woordvoerster van de gemeente. Het zal nog een aantal dagen duren voordat de bewoners weer naar hun appartementen kunnen.

Zondag gaat Enexis aan de slag om alle elektra te maken. Daarna moet de boel ook nog worden schoongemaakt en gelucht, vertelt de woordvoerster. Er is volgens haar sprake van veel roet en beneden stond het door het blussen van de brandweer helemaal onder water. Het zal nog even duren voordat de mensen écht terug kunnen. “Het is een grote smeerboel daar, dat moet echt eerst weer in orde zijn voor het weer leefbaar is.”