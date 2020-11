1/4 Onrust in Roosendaal houdt aan: bouwkeet, hangplek en auto in brand gestoken

Roosendaal heeft voor de zoveelste keer een onrustige avond en nacht achter de rug. Zo werden brandjes gesticht in de wijk Kortendijk. Hierbij liepen een bouwkeet, een hangplek en een auto grote schade op.

Er was woensdagavond- en nacht veel politie op de been. Die kon echter niet voorkomen dat aan de Azurietdijk een bouwkeet in brand werd gestoken. Kort daarna werd melding gemaakt van een autobrand aan de Lavadijk. De wagen werd volledig verwoest en is afgevoerd door een bergingsbedrijf.

Brandweer en politie hebben het druk

Anderhalf uur later stond een hangplek aan de Flaneerdijk in brand. Ook hier was de schade groot. In alle gevallen heeft de brandweer de brand geblust. De politie hield op sommige plekken ook een oogje in het zeil.