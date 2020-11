Coronanieuws: somberheid over kerst door trage daling besmettingscijfers

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je vrijdag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

RIVM-topman somber over komende kerst, nu de besmettingscijfers te traag en moeizaam dalen

Het RIVM meldt donderdag 650 nieuwe besmettingen in Brabant

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina

7.00 - Banken verlenen 30,6 miljard aan coronasteun

Banken in Nederland hebben sinds de uitbraak van het coronavirus 30,6 miljard euro aan steun verleend. Het ging daarbij om extra leningen of uitstel van aflossingen. Ruim 169.000 ondernemers en 37.000 particulieren maakten gebruik van deze vorm van steun, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

6.10 - Duitsland passeert grens van 1 miljoen besmettingen

In Duitsland is donderdag de 1 miljoenste coronabesmetting vastgesteld, zo blijkt uit cijfers van het Robert Koch Instituut, de Duitse evenknie van het RIVM. Donderdag werden er 22.268 nieuwe besmettingen geregistreerd, een stijging van 500 ten opzichte van een dag eerder.

06.00 - 'December wordt drukste maand ooit voor webwinkels en bezorgers'

De coronacrisis zal in december tot recorddrukte leiden bij webwinkels en pakketbezorgers. Consumenten zullen 75 procent meer online besteden dan vorig jaar, zo verwacht ABN AMRO. Veel webwinkels en pakketbezorgers bereiden zich voor door extra personeel in te zetten. De online aankopen kwamen in oktober al in de buurt van de piek rond sinterklaas vorig jaar.

05.15 - Aantal sterfgevallen nog altijd hoger dan normaal

Het aantal sterfgevallen is vorige week gedaald, maar nog steeds hoger dan normaal, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vorige week kwamen naar schatting 3350 mensen te overlijden. Dat zijn er 350 meer dan de afgelopen jaren normaal was rond deze tijd. De tweede golf van sterfgevallen die vermoedelijk wordt veroorzaakt door het coronavirus heeft tot nu toe minder slachtoffers geëist dan de eerste, maar duurt wel langer.

5.20 - 'Openbaar vervoer met dienstverlening met 10 procent terugschroeven'

De dienstverlening van het openbaar vervoer, zowel bus, tram, trein en metro, zal met zo'n 10 procent moeten inkrimpen. Alleen op die manier denken de ov-bedrijven in de toekomst te kunnen overleven, nu de sector zwaar is getroffen door de coronamaatregelen.

05.30 - Van Dissel somber over coronacijfers

Volgens RIVM-topman Jaap van Dissel dalen de besmettingscijfers te traag en te moeizaam, vertelde hij in Nieuwsuur. "Het wordt te onzeker om een voorspelling te doen. Ik ben er somber over dat we met elkaar kerst kunnen vieren", zei hij.

Wachten op privacy instellingen...

05.10 - 650 nieuwe besmettingen in Brabant

Tussen woensdag- en donderdagochtend zijn 650 mensen in Brabant positief getest op corona. Dat is het laagste aantal sinds 5 oktober. Toen waren het er 604 en volgde een flinke piek met als hoogste aantal 2227 positieve testen op 26 oktober.

Wachten op privacy instellingen...

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.