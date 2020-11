Extra week kerstvakantie om corona in te dammen? 'Ze hebben al zo lang thuisgezeten'

Foto: Pexels vergroot

Alle scholen moeten een week langer dicht met de kerstvakantie. Dat is tenminste het advies van het OMT aan het kabinet. Basisschoolbestuurders zijn verdeeld over dat plan.

Janneke Bosch Geschreven door

“Het is natuurlijk nog niet officieel, maar meestal kloppen dit soort berichten wel”, zegt Peter Tijs van de scholenkoepel SKPO in de regio Eindhoven. Hij begrijpt niets van het advies. “We hebben wekelijks overleg met onder meer de veiligheidsregio en wat we telkens begrijpen is dat kinderen van de basisschoolleeftijd nog altijd niet geacht worden om volwassenen te besmetten. Dus wat bereik je er dan mee? En het is wél weer een week minder onderwijs.”

"We zijn nu juist volop aan de gang om de achterstanden nog in te lopen."

Een week die met de eerste lockdown in het voorjaar nog in het geheugen, hard nodig is, zegt Peter Tijs. “We zien nu dat er hier en daar bij leerlingen zeker wel wat werk aan de winkel is.”

Er komt nu steeds meer zicht op het niveau van de leerlingen en wat het effect van de eerste lockdown is geweest. “De achterstand is heel divers”, vertelt Tijs. Er zijn drie groepen. Er is een groep kinderen die met het schoolwerk thuis vooruit is gaan lopen. Er is een groep die op niveau is en er is een groep die nog achterloopt. Hij schat dat 10 tot 15 procent van de leerlingen bij die laatste groep hoort. “We zijn nu juist volop aan de gang om dat weer in te lopen.”

Arnoud Wever van scholenkoepel PCPO Midden Brabant is het daarmee eens. Hij zou het liefst zien dat de basisscholen gewoon openblijven. “Voor de kinderen is het het beste als ze gewoon naar school gaan. Dat vinden ze ook leuk. Ze hebben al zo lang thuisgezeten.”

"Als je de onderbouwkinderen thuis laat, blijven de ouders vanzelf ook meer thuis."

Toch ziet hij wel iets in een verlengde kerstvakantie. Mits die extra week áchter de normale vakantieweken wordt geplakt en niet ervoor. “Mensen hunkeren naar contact en met kerst willen mensen toch bij hun dierbaren zijn”, legt hij uit. “Dan loopt het besmettingsgevaar dus op.” En is het helemaal geen onlogische gedachte als zoveel mogelijk mensen na de kerst nog een week thuisblijven. Een soort nationale quarantaine. “En dat bereik je met name door de onderbouwkinderen thuis te laten. Dan blijven de ouders ook veel vaker thuis.”

Mocht die extra week vakantie toch aan de voorkant worden geplakt, dan wordt het hele plan minder goed uitlegbaar, vindt Wever: "Dan ontgaat mij de logica van deze maatregel volledig."

Onder Brabanders lijkt een meerderheid van de mensen wel wat te zien in het verlengen van de kerstvakantie met een week, zo blijkt uit onze poll:

Ruim de helft (53 procent) is vóór het verlengen van de kerstvakantie als dat helpt het coronavirus in te dammen.

Ruim 16 procent is niet enthousiast: het gaat ten koste van het onderwijs, denken ze.

30 procent van de mensen denkt dat het verlengen van de kerstvakantie met één week niet zoveel zin heeft. Dat is te kort om wat uit te halen, denken ze.

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.