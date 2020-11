Project C afgewezen voor wietproef, streep door legale hennepkwekerij Etten-Leur

Den Bosch doet niet mee aan de landelijke wietproef. (Archieffoto) vergroot

Het Bredase cannabisbedrijf Project C is buiten de boot gevallen voor de nationale wietproef. Vrijdag kreeg de firma met advocaat Peter Schouten aan het roer, een afwijzing vanuit Den Haag. Schouten is teleurgesteld en verbaasd. "Misschien stappen we naar de rechter", zegt hij. Maar voorlopig is hij eerst het nieuws aan het verwerken.

Project C was een van de weinige kanshebbers die al drie jaar bezig is en zich openlijk presenteerde. Het bedrijf gaf ook als enige aandelen uit. Zo kon iedereen geld er in steken en meedelen in de winst.

Schouten zegt dat ze de bui al zagen hangen. "We waren onze promotiecampagne al gestopt. Vanuit het ministerie kwam de boodschap dat alle aandeelhouders gescreend moesten gaan worden. Dat is natuurlijk onbegonnen werk."

Kas in Etten-Leur

Project C had een geschikte locatie gevonden in Etten-Leur. Aan het Lochtsepad zou een kassencomplex met kantoor worden omgebouwd tot legale wietkwekerij. "Alles is daar goed. We kregen veel hulp van de gemeente Etten Leur." Maar de gemeenteraad en de buren waren minder enthousiast.

Wegens gebrek aan draagvlak is het plan uiteindelijk toch afgewezen. "Vanwege het negatieve advies van de gemeente Etten-Leur. En daarbovenop het negatieve advies van de politie. Bovendien kregen we de kritiek dat we de dialoog met de bewoners te weinig aangingen, maar we zijn juist heel transparant geweest."

Kort geding

Schouten denkt na over vervolgstappen. "Het is over en sluiten als we niet in actie komen. Misschien dat een kort geding nog wat kan zijn maar daar gaan we nog over nadenken".

Er is bijna niks bekend over de andere bedrijven die wiet willen kweken. Er is één bedrijf uit de buurt van Den Haag dat aan de Geerstraat in Etten-Leur een kwekerij wil opzetten. Maar ook hier is het verzet groot. Het is vrijwel uitgesloten dat zij wél 'door' zijn.

Kwekerij

Met het wegvallen van de kwekerijplannen in Etten-Leur wordt de kans kleiner dat er in Brabant ergens een legale wietkwekerij de deuren opent. Project C had eerder al afwijzingen gekregen in twintig andere Brabantse gemeenten, waaronder Drimmelen, waar de politiek er niet op zit te wachten.

Het is onduidelijk of er Brabantse gemeenten zijn die een kwekerij wél zien zitten. Mogelijk dat er in stilte nog aanvragen lopen.

Coffeeshops

Het staat wel vast dat coffeeshops in de gemeenten Breda en Tilburg legale wiet gaan verkopen. Maar dat zal dan mogelijk van kwekerijen buiten Brabant komen. In beide gemeenten zijn er ook aanvragen ingediend voor kwekerijen. In Breda waren dat er acht en in Tilburg één.

Er zijn landelijk 96 aanvragen afgewezen, zo maakte de rijksoverheid vrijdag bekend. 51 zijn er door de selectie gekomen. Details over die aanvragen en de gemeenten waarin ze spelen zijn niet bekend.

De 51 goedgekeurde plannen mogen door naar de volgende ronde. Dat is een loting aanstaande donderdag. Daaruit moeten tien wietbedrijven rollen. Maar die hebben dan ook nog geen groen licht. Of die aan de slag kunnen hangt af van een uitgebreide screening die de komende maanden nog volgt. Als er criminelen tussen zitten of als gemeenten ze alsnog afwijzen mogen ook die bedrijven niet meedoen.

