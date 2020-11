Twee aanhoudingen bij preventief fouilleren in Roosendaal, overtreders krijgen gebiedsverbod

Veel politie op de been tijdens het preventief fouilleren (foto: Christian Traets/SQ Vision Mediaprodukties). De brandweer probeerde te blussen wat er te blussen viel (foto: Christian Traets/SQ Vision Mediaprodukties). Ook met borden langs de weg proberen politie en gemeente mensen uit Roosendaal te weren (foto: politie). Volgende Vorige vergroot 1/3 Veel politie op de been tijdens het preventief fouilleren (foto: Christian Traets/SQ Vision Mediaprodukties).

De politie in Roosendaal heeft vrijdagavond twee inwoners van deze stad, van zeventien en achttien, aangehouden. Dit gebeurde tijdens het preventief fouilleren van mensen op de Lindenburg, in de wijk Langdonk. De politie is hiermee vrijdag begonnen.

De twee arrestanten kregen direct voor twee weken een gebiedsverbod om te voorkomen dat ze in bepaalde delen van de stad de openbare orde weer gaan verstoren. Ook een aantal andere mensen die de voorbije dagen wegens vuurwerkoverlast of andere misdragingen werden aangehouden, mogen voorlopig niet in een deel van Roosendaal komen.

Beide inwoners van Roosendaal hadden de noodverordening genegeerd, die burgemeester Han van Midden eerder in de week had afgekondigd om een eind te maken aan voortdurende ongeregeldheden in vooral de wijken Langdonk en Kalsdonk.

De man van achttien die was opgepakt, moest zich ook verantwoorden, omdat hij geen identificatiebewijs bij zich had. Zijn 17-jarige stadgenoot moet zich zaterdagmorgen bij de politie melden voor verhoor.

Fransman opgepakt

Behalve de twee inwoners van Roosendaal werd ook een 30-jarige Fransman van de weg geplukt. Dit gebeurde aan de Lodewijkdonk. Hij wordt verdacht van witwassen en had twee busjes op zak. Deze zijn in beslag genomen voor verder onderzoek.

Afgelopen donderdag hoefde de politie in Roosendaal nog amper in actie te komen na dagen, avonden en nachten van aanhoudende problemen. Om te voorkomen dat er weer nieuwe moeilijkheden zouden ontstaan, werd gegrepen naar het wapen van preventief fouilleren. De actie werd begeleid met borden langs de weg om mensen die niets te zoeken hadden in delen van stad te weren.

De politie heeft vrijdag ook zogeheten stopgesprekken gehouden met twee mensen. Zij hadden via hun eigen social-mediakanalen opruiende teksten gepost. De politie wil met de gesprekken uitvissen wie er achter deze teksten schuil gaan en vooral duidelijk maken dat ze dit niet tolereert.

Waarschuwingsborden langs de weg (foto: Christian Traets/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Vrijdagavond heeft er ook een autobrand gewoed aan de Opaaldijk. De brandweer kon niet voorkomen dat de wagen in de as werd gelegd. De oorzaak is niet bekend en het is evenmin duidelijk of dit incident te maken heeft met de problemen eerder deze week en recente brandstichtingen in de stad.

De uitgebrande auto (foto: Christian Traets/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

