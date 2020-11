Vernielingen en zwaar vuurwerk, vijf jongeren aangehouden in Breda

De politie heeft in Breda-Noord dit weekend vijf mensen opgepakt wegens vuurwerkoverlast. De politie kondigt aan voorlopig veel in de wijk aanwezig te zijn en hoopt dat de rust daardoor terugkeert. De afgelopen tijd ervaren de bewoners er veel overlast door veelal zwaar vuurwerk.

Jongeren opgepakt

Een jongen (18) uit Etten-Leur die ook rond de jaarwisseling voor problemen zorgde kreeg een gebiedsverbod voor negentig dagen. Andere raddraaiers, die een vuilcontainer in brand staken, worden nog opgespoord via camerabeelden. Ook is een bushokje vernield en daarvoor is een 20-jarige jongen opgepakt. Een vuilnisbak is opgeblazen en ook daarvoor is een jongen (21) aangehouden. Mogelijk draaien ze bij een veroordeling ook op voor het vergoeden van de schade.