'Explosie had kracht van een granaat’, politie over vuurwerkbom bij huis burgemeester Woensdrecht

De vuurwerkbom die zaterdagnacht grote schade veroorzaakte aan het huis van de Woensdrechtse burgemeester Steven Adriaansen had de kracht van een granaat. Dat laat de politie maandag weten na het sporenonderzoek.

De politie kan vanwege het lopende onderzoek nog niet zeggen over wat voor soort explosief het gaat. Ze gaat er vooralsnog vanuit dat het gaat om een gerichte actie. Over veiligheidsmaatregelen rondom de burgemeester worden verder geen mededelingen gedaan.

Het is de tweede keer in vijf maanden tijd dat de woning van een politicus in deze gemeente wordt getroffen door een stuk vuurwerk.

Buurtonderzoek

Zondag heeft de politie een buurtonderzoek gehouden. Bewoners die niet thuis waren, ontvangen nog een brief. Daarnaast wordt ook via Burgernet aandacht besteed aan de explosie. In de omgeving van het huis zijn voorbijgangers ondervraagd door agenten. Verder zoekt de politie beelden van beveiligingscamera’s in de buurt.