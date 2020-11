Een celstraf van dertig jaar, in deze twee zaken werd het eerder opgelegd

Dennie van der Z. kreeg maandag een gevangenisstraf van dertig jaar opgelegd voor de liquidatie van Henk Baum uit Nistelrode, tien brandstichtingen en granaataanslagen. Zo’n hoge celstraf wordt niet vaak opgelegd, in Brabant gebeurde het twee keer eerder. Welke zaken waren dat?

Een ' koelbloedige en gewetenloze liquidatie ', zo noemde de rechter de daad van Z. maandag in de rechtszaal. Ook bij de twee andere zaken was sprake van moord, en onderling hebben ze nog iets gemeen waardoor de rechter tot zijn besluit kwam.

Hennepkwekerij Voor de eerste zaak moeten we terug naar 2009, drie jaar nadat het door een wetswijziging mogelijk was voor rechters om dertig jaar celstraf op te leggen. Gerrit van V. kreeg de straf voor de moord op Gert-Jan van der Pasch uit Eindhoven.

‘Onze Vader’

De andere zaak speelde in 2012. Evert van der E., een voormalige tbs'er uit Oosterhout stak in februari van dat jaar een 46-jarige Iraniër dood. Dat gebeurde in een steegje in Oosterhout. Uit sectie bleek dat het slachtoffer met maar liefst 29 messteken om het leven is gebracht.