Liquidatie autosloper, granaataanslagen en brandstichtingen: 30 jaar cel voor Dennie van der Z.

De 23-jarige Van der Z. moet dertig jaar de cel in voor de liquidatie van Henk Baum uit Nistelrode, tien brandstichtingen en granaataanslagen. De rechter noemt het een 'koelbloedige en gewetenloze liquidatie.' Voor de liquidatie krijgt Dennie twintig jaar en voor de lijst aanslagen tien jaar celstraf. Het maximale wat de rechter kon geven.

Dennie was niet bij de uitspraak, hij had ervoor gekozen in de cel in Arnhem te blijven. Wel waren de nabestaanden van de vermoorde Henk Baum aanwezig. Na de uitspraak was er een zucht van opluchting te horen bij de familie van Baum.

Dennie Z. is veroordeeld voor de liquidatie en voor een lange lijst aanslagen. Hij was onderdeel van een groep huurlingen. “Huurlingen voor al uw kleine en grote aanslagen en liquidaties”, aldus justitie. ''Dennie heeft de aanslagen op een kille en zakelijke manier uitgevoerd'', concludeert de rechter. Er werden brandbommen en handgranaten gebruikt. Dat gebeurde onder andere bij het huis van Arie den Dekker in Oss.

'Angst zaaien'

''De misdaden zijn terroristisch en bedoeld om angst te zaaien'', zo werd door justitie benadrukt. Hiervoor kregen de 31-jarige Nicky P. en de 30-jarige Roemeen Dumitru M. eerder al een gevangenisstraf van 15 en 8 jaar.

Dennie en zijn twee kompanen zijn door telefoongegevens, reishistorie, camerabeelden en getuigenverklaringen gelinkt aan de lijst met aanslagen. Van der Z. is daarnaast dus ook veroordeeld in een andere zaak: de moord op Henk Baum.

Vijf schoten in hoofd en nek

Dennie van der Z. gaf eerder tijdens de drie dagen durende rechtszaak geen openheid van zaken. Hij blijft ontkennen Baum vermoord te hebben. De officier van justitie was er echter van overtuigd dat Van der Z. de schutter is die Baum doodschoot. En daar gaat de rechtbank dus in mee mede door afgeluisterde gesprekken en getuigenverklaringen.

De autosloper uit Oss werd in maart 2018 vijf keer in het hoofd en nek geraakt. Dat gebeurde in zijn auto die stond geparkeerd onder het viaduct langs de Rijksweg in Schaijk.

Meteen was al duidelijk dat de Ford Fiësta - die een aantal kilometer verderop was achtergelaten en geprobeerd was in brand te steken - bij de liquidatiezaak hoorde. Er werden kruitsporen gevonden in de auto en ook DNA van Van der Z. Verder zijn er camerabeelden waarop te zien is dat Van der Z. in de auto rijdt.

Hulp gekregen

''Hij heeft in opdracht van iemand gehandeld, tegen betaling'', stelt de rechtbank. De rechtbank concludeert verder dat Dennie hulp heeft gekregen bij de liquidatie. Die hulp kwam van zijn twee kompanen waarmee hij aanslagen pleegde. Zo heeft Nicky P. volgens de rechter Van der Z. opgehaald nadat geprobeerd is de Ford in brand te steken. ''Dennie heeft geschoten maar de andere rollen zijn niet exact vast te stellen.''

