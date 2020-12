Weer kassa voor Peter Gillis: vakantietycoon koopt Recreatiepark Slot Cranendonck

Vakantiekoning Peter Gillis uit Rijen heeft weer eens met geld gesmeten. Hij heeft Recreatiepark Slot Cranendonck overgenomen, zo maakt zijn bedrijf Oostappen Groep dinsdag bekend. De tycoon heeft nu elf vakantieparken in handen.

"Het park is 30 hectare groot en past perfect in ons aanbod", zo laat de multimiljonair weten. "Daarnaast heeft het een prachtige natuurlijke ligging, een centraal gelegen visvijver, binnen- en buitenzwembad en gezellige horeca. Wij gaan nu eerst aan de slag met uitbreiding van de verhuur."

250 huisjes Gillis investeert in 250 vakantiehuisjes. Deze worden in 2021 geplaatst op het naastgelegen recreatieterrein, dat onderdeel uitmaakt van het park. De accommodaties zullen voor de zomer van volgend jaar gereed zijn voor verhuur.

“Vakantie in eigen land wordt steeds populairder. Door de gevolgen van corona hebben nog meer Nederlanders ervaren hoe mooi ons eigen land is. Ook weten steeds meer Belgische en Duitse gasten onze parken te vinden”, aldus Peter Gillis.

85 miljoen

Dat Gillis wel vaker de portemonnee trekt, is te zien in de realitysoap 'Massa is Kassa' bij SBS. Regelmatig is hij bij de duurste autodealers te vinden. Hij en zijn familie hebben een een geschat vermogen van 85 miljoen euro.