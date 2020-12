Kapje op, kapje af: dit weten Brabanders over de mondkapjesplicht

Mondkapjes op eerste dag van mondkapjesplicht. vergroot

Het was de eerste dag van de mondkapjesplicht. Omroep Brabant ging de straat op en legde enkele opvallende kapjes vast én we testten de kennis over de regels.

Verslaggever Jan Waalen ging de straat op en testte aan de hand van stellingen de kennis over de mondkapjes:

Mondkapjes in allerlei kleuren, met motiefjes en figuurtjes. Op de eerste dag van de mondkapjesplicht waren op straat mondkapjes in alle soorten en maten te zien.

