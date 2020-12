Helmond Sport krijgt toch nieuw stadion: raad worstelt, maar gaat akkoord met voorstel

Impressie van het nieuwe stadion. vergroot

Helmond Sport krijgt toch een nieuw stadion. De gemeenteraad van Helmond is dinsdagavond akkoord gegaan met een nieuw voorstel.

Eerder dit jaar trok Helmond Sport de stekker uit het plan voor een nieuw stadion. Dat was een ramp, want op de nieuwe campus zouden ook andere partijen zoals sportverenigingen en een school komen. De school was zelfs al aan de nieuwbouw begonnen.

De gemeenteraad wilde dat het college van burgemeester en wethouders toch nog een poging zou gaan wagen om Helmond Sport binnenboord te houden voor de nieuwe plannen op De Braak. Dat lukte, maar het kost de gemeente wel anderhalf miljoen extra aan ‘geoorloofde staatssteun’ voor de voetbalclub.

‘Veel extra gemeenschapsgeld’

In eerste instantie had de gemeente 25 miljoen euro gereserveerd voor het nieuwe stadion en de omliggende campus. Inmiddels zijn daar miljoenen aan extra kosten bijgekomen en dat zit alle partijen in de gemeenteraad flink dwars.

Zo geeft de grootste partij in de raad, GroenLinks, aan dat de fractie ‘diep verdeeld’ is over het nieuwe plan. Ook andere partijen geven aan flink te worstelen met hoe het hele proces rond het nieuwe stadion is verlopen. “Maar hebben we een keuze?”, vraagt de fractie van Helder Helmond zich af. “31 miljoen inmiddels, dat is geen sinecure”, vindt de fractie van Helmond Aktief.

Campus te belangrijk

Maar de komst van het nieuwe stadion en de omliggende school- en sportfaciliteiten zijn te belangrijk voor de stad Helmond en de omliggende wijken, vindt de raad. En dus gingen de partijen allemaal vrij snel akkoord met het nieuwe voorstel.

Toch bleef er bij een aantal partijen een onaangename nasmaak hangen. De kans bestaat dat de raad opdracht gaat geven voor een onafhankelijk rekenkameronderzoek naar het proces rondom de realisatie van het nieuwe stadion.

