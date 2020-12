Horecaondernemers zetten actie door en gaan 17 januari open: 'De steunmaatregelen zijn niet genoeg'

Archieffoto: Pickpic vergroot

De grote groep horecaondernemers die dreigt illegaal de deuren op 17 januari te heropenen, houdt de poot stijf. Omdat er geen betere steunmaatregelen komen, hebben de kroegbazen en restauranthouders het vertrouwen in het kabinet nu officieel opgezegd. Omroep Brabant maakte afgelopen vrijdag al bekend dat zo'n vijftig afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland, waarvan zo'n twintig uit Brabant, in actie komen.

Wat eerst een dreigement leek, is nu definitief. De maat is vol bij vijftig afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) omdat de regering maandag in een gesprek met het landelijk bestuur van de branchevereniging geen toezeggingen deed voor extra steun. De horeca gaat op veel plekken in Nederland op 17 januari daarom open en blijft dat ook, zo zeggen de horecabazen.

"Tot eind januari de deur dicht kan gewoon niet."

De directe aanleiding voor de actie is een uitspraak van zorgminister Hugo de Jonge vorige week dinsdag. “We moeten ervan uitgaan dat de gedeeltelijke lockdown echt wel langer gaat duren dan tot half januari", zo zei hij. Een mededeling die tussen de soep en de aardappelen door werd gedaan en dat stuitte op veel onbegrip vanuit de horeca. Volgens hen is er een gebrek aan perspectief, een inconsequent overheidsbeleid en zijn de steunmaatregelen te weinig.

"Tot eind januari of zelfs nog langer de deuren dicht kan gewoon niet", zegt Johan de Vos van de Bredase afdeling van KHN en woordvoerder namens de groep die in verzet komt. "Voor de horeca staat het water niet meer tot aan de lippen, inmiddels stroomt het de mond in. Zo houden we het niet langer vol. Er rest nu niets meer dan de keuze van open of failliet gaan."

" Oplopende coronacijfers worden ongetwijfeld toegeschreven aan de horeca."

Opmerkelijk is dat de groep van vijftig horecabazen heeft gekozen voor de datum van 17 januari. Als de nood zo hoog is, kunnen ze wellicht beter eerder opengaan. Maar de datum blijkt heel bewust gekozen. "Als wij in december opengaan, dan zullen de eventueel oplopende coronacijfers daar ongetwijfeld aan worden toegeschreven", meent De Vos. "Dat willen we voorkomen. Want wij zijn ervan overtuigd dat onze branche niet het probleem is. Iedereen heeft afgelopen weekend de beelden van veel te drukke winkelstraten gezien. En dan moeten de feestdagen er nog aankomen."

De horecazaken die hun deuren op 17 januari openen, volgen de strikte protocollen die door de horecabond in een eerder stadium zijn gemaakt. Die zijn ook door de overheid goedgekeurd. "Wij openen onze deuren veilig en verantwoord en daar staan we 100 procent achter", besluit Johan de Vos. "Alles op veilige afstand en volgens de normale openingstijden."

