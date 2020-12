Opnieuw mensensmokkel bij Hazeldonk: elf vreemdelingen ontdekt in een koeltrailer

Bij de grensovergang Hazeldonk op de A16 bij Breda zijn woensdagochtend elf vreemdelingen gevonden in een koeltrailer. Twee Roemeense mannen die voorin de vrachtwagen zaten zijn aangehouden. Ze worden verdacht van mensensmokkel, meldt de marechaussee.

De marechaussee kwam de vreemdelingen op het spoor na een tip. Er is nu een onderzoek gestart naar de zaak.

De laatste tijd zijn meer transporten met verstekelingen onderschept bij grensovergangen in onze provincie. Zo werden vorige week woensdag nog zes verstekelingen uit Eritrea ontdekt in een vrachtwagen. Ook dat gebeurde bij grensovergang Hazeldonk. Een dag eerder werden in een vrachtwagen bij Hank ook zeven verstekelingen gevonden.