Zoon van raadslid Jack de Vlieger doodde zijn vader met een klauwhamer

Jack de Vlieger, gemeenteraadslid in Sint-Michielgestel, is opzettelijk door zijn zoon (22) met een klauwhamer dood geslagen. Dat zei de officier van justitie donderdagmorgen tijdens de eerste zitting tegen de man, die vastzit sinds de gewelddadige dood van zijn vader. Beiden woonden in hetzelfde huis.

De 22-jarige verdachte wordt door justitie verdacht van moord dan wel doodslag. ''Er zijn bij het slachtoffer schedelbreuken, ribbreuken, een klaplong en ernstig bloedverlies vastgesteld'', vertelde de officier van justitie.

Meermalen hard geslagen

Tijdens de zitting bleek dat Jack de Vlieger meermalen hard op zijn hoofd en andere delen van het lichaam is geslagen. De verwondingen die De Vlieger senior hierbij opliep, zijn hem fataal geworden.

De zoon van het slachtoffer werd al snel als verdachte aangehouden. Donderdag was hij via een videoverbinding aanwezig in de rechtszaal. Hij wilde vanuit de gevangenis in Grave niks zeggen. Alleen op de vraag hoe het met hem gaat reageerde de 22-jarige verdachte: ''Naar omstandigheden gaat het goed.'' Verder zat hij zichtbaar aandachtig te luisteren maar gaf verder geen verklaringen.

Waarom hij zijn vader van 64 zou hebben vermoord, werd nog niet duidelijk. Volgens een aantal mensen uit de buurt werd er ‘wel vaker ruzie gemaakt’ in het huis van het raadslid. De inhoudelijke rechtszaak, die volgend jaar plaatsvindt, moet hierover meer duidelijkheid geven.

Bekende man

Jack de Vlieger werd 22 augustus dood gevonden in de garage van zijn huis aan de Regent Smitsstraat in Sint-Michielsgestel. De man, die voor de PvdA in de gemeenteraad zat, was door geweld om het leven gekomen, zo werd al snel duidelijk.

Zijn overlijden veroorzaakte een schok. Familie, omwonenden, burgemeester Han Looijen, andere mensen uit de politiek en de vakbondswereld reageerden aangeslagen. De Vlieger was ruim veertig jaar betrokken bij de Partij van de Arbeid en was bondsbestuurder bij de FNV.

