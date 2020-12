Coronanieuws: 916 nieuwe coronabesmettingen in Brabant, honderden miljoenen extra aan noodsteun

(Archieffoto Pexels). vergroot

In dit liveblog houden we je donderdag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

D66 wil dat horecazaken de ruimte krijgen om te experimenteren met opening onder strikte voorwaarden.

916 nieuwe coronabesmettingen in Brabant, 5641 in heel Nederland.

Het kabinet werkt aan een nieuwe routekaart waarin je kunt zien welke coronamaatregelen in aantocht zijn.

18.24 - Ook Portugal begint in januari met vaccineren

Portugal begint in januari met het vaccineren van de bevolking. In de eerste fase moeten bijna een miljoen van de 10 miljoen inwoners een prik krijgen op vaccinatiepunten in gezondheidscentra, maakte de regering bekend bij de presentatie van de vaccinatiestrategie.

18.22 - Horecaondernemers gaan demonstreren in Den Haag

Horecaondernemers gaan maandag protesteren in Den Haag. Ze willen meer financiële steun van de overheid voor het verlies aan omzet vanwege de coronamaatregelen.

Donderdag lekte uit dat de regeringscoalitie honderden miljoenen euro's extra wil uitrekken voor steun aan onder meer bedrijven in sectoren die het nog steeds zwaar hebben door de coronacrisis. De partijen willen dat bedrijven die 70 procent van hun omzet verliezen, een groot deel (85 procent) van hun vaste lasten vergoed krijgen.

Maar voor de Horeca Alliantie is dat onvoldoende. Die wil een financiële compensatie tot 100 procent. "De horeca verdient echte stéun voor haar medewerking; volledige steun en géén doffe dreun," aldus de Horeca Alliantie.

18.21 - Helft van NOW aanvragen kwam van horeca

Ongeveer de helft van alle toegekende aanvragen voor de derde periode van de NOW-regeling kwam van horeca- en cateringbedrijven. Het gaat om ruim 10.000 van de eerste 21.000 aanvragen die door uitkeringsinstantie UWV zijn goedgekeurd. Ook de commerciële dienstverlening en de detailhandel waren ruim vertegenwoordigd.

De cijfers van het UWV gaan over de eerste 22.100 aanvragen voor de derde NOW-regeling. Daarvan werden er 21.000 toegekend. De 10.174 horecabedrijven die zo'n tegemoetkoming in de kosten kregen, ontvingen bij elkaar 119 miljoen euro. Ruim 3000 commerciële dienstverleners kregen tezamen 43 miljoen euro.

17.41 - Horeca heroverwegen het plan om 17 januari weer open te gaan

Als de extra steun voor de horeca voldoende is, gaat het plan van horecabedrijven om op 17 januari weer open te gaan van tafel. Dat zegt Johan de Vos, die namens de opstandige bedrijven in vijftig steden en regio's het woord voert, in een reactie op het mogelijke steunplan van de regeringscoalitie. "Deze eerste geluiden van het kabinet zijn positief. We willen wel eerst wachten op een definitieve uitwerking van het steunpakket, voordat we onze plannen wijzigen", aldus De Vos.

Het kabinet wil dat er honderden miljoenen euro's extra worden uitgetrokken voor steun, onder meer aan bedrijven in sectoren die het nog steeds zwaar hebben door de coronacrisis.

16.55 - 25 middelbare scholen en 28 basisscholen waren vorige maand dicht om corona

GGD'en hebben vorige maand 25 middelbare en 28 basisscholen tijdelijk gesloten om corona. Dat laat het ministerie van Onderwijs weten. Deze locaties bleven gemiddeld vijf dagen dicht.

Het gaat in totaal om 1,5 procent van de middelbare scholen (1653 vestigingen) en 0,4 procent van de basisscholen (ruim 6500 vestigingen).

In Noord- en Oost Gelderland gingen relatief de meeste middelbare scholen dicht. Daar sloot 4,5 procent van het totale aantal scholen in die regio. De meeste basisscholen werden gesloten in Rotterdam Rijnmond (1,5 procent) en Midden- en West Brabant (1,2 procent).

16.50 - Competities top amateurvoetbal worden niet meer uitgespeeld

De huidige competities in de top van het Nederlandse amateurvoetbal worden dit seizoen niet meer uitgespeeld. Het gaat om de Tweede Divisie, Derde Divisie en Hoofdklasse. Het bestuur amateurvoetbal van de KNVB is tot dat besluit gekomen na een inventarisatie onder alle deelnemende verenigingen en in overleg met de belangenverenigingen CVTD (Coöperatieve Vereniging Tweede en Derde Divisie) en het COH (Centraal Orgaan Hoofdklassen).

16.38 - Facebook komt in actie tegen nepnieuws over coronavaccins

Facebook gaat onjuiste beweringen over coronavaccins verwijderen van Facebook en Instagram. Volgens het bedrijf kan verkeerde informatie over het virus leiden tot lichamelijk letsel en wordt die daarom verwijderd.

Het bedrijf volgt daarmee de koers van onder meer YouTube. Facebook breidt zijn huidige regels tegen onwaarheden en complottheorieën over de pandemie uit in reactie op het nieuws dat vaccins binnenkort over de hele wereld beschikbaar zullen zijn. Onderzoekers concludeerden in november dat met name op Facebook verkeerde informatie over coronavirusvaccins wordt verspreid.

16.28 - Voetbalvakbond wacht op hun beurt met coronavaccin

De vakbond voor profvoetballers VVCS vindt niet dat spelers een zekere voorkeursbehandeling moeten krijgen bij de verdeling van de vaccins tegen corona. "We zien niet in waarom voetballers voorrang moeten krijgen. Dus we moeten zeker wachten tot we aan de beurt zijn", aldus de organisatie.

Bezwaren heeft de VVCS niet, als het zover is. "We zijn natuurlijk positief als er gevaccineerd wordt. Mits het vaccin betrouwbaar is."

16.09 - Borstkankeronderzoek loopt vertraging op

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) begrijpt de bezorgdheid in de Kamer over de vertraging in het bevolkingsonderzoek naar borstkanker, maar zegt dat er niets anders opzit dan de maximale termijn tussen twee onderzoeken op te rekken van twee naar drie jaar.

Blokhuis maakte vorige maand bekend dat de periode tussen de onderzoeken wordt verlengd. Het streven om alle vrouwen tussen 50 en 75 jaar eens per twee jaar te laten controleren op borstkanker, werd vanwege personeelstekorten al niet gehaald. Door de coronacrisis kwam het bevolkingsonderzoek zelfs enkele maanden helemaal stil te liggen, en door de huidige coronamaatregelen gaat het onderzoek langzamer dan voorheen.

15.37 - Honderden miljoenen extra voor bedrijven

De coalitie trekt honderden miljoenen euro's extra uit om sectoren die het extra zwaar hebben in de coronacrisis, te helpen. Het gaat om sectoren die een heel erg groot omzetverlies lijden, zoals bijvoorbeeld de horeca en de evenementenbranche. Bedrijven die meer dan 70 procent van hun omzet verliezen, moeten dan 85 procent van hun vaste lasten terug kunnen krijgen. Dat meldt de NOS.

De maatregel zou met terugwerkende kracht in moeten gaan, vanaf 1 oktober.

15.00 - Sinterklaas coronaproof op bezoek bij de basisscholen

Deze week vieren veel basisscholen het sinterklaasfeest. Je kent het vast wel: Sinterklaas komt langs met zijn pieten, er worden pepernoten gestrooid en de ouders kijken gezellig mee. Dit jaar is het allemaal even anders en moet ook de goedheiligman opletten dat hij gezond blijft in deze drukke tijden. Op basisschool Meester Gijbels in Knegsel komt Sinterklaas tóch coronaproof op bezoek.

14.20 - 916 nieuwe coronabesmettingen in Brabant

In onze provincie zijn de afgelopen 24 uur 916 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er meer dan woensdag. Toen stond de teller nog op 748 besmettingen in Brabant. Dat blijkt uit de dagelijkse cijfers van het RIVM.

Landelijk zijn er 5641 nieuwe besmettingen. Dat is meer dan op woensdag, toen ruim 4900 gevallen gemeld. Een dag eerder noteerde het RIVM iets meer dan 4000 bevestigde besmettingen.

Het aantal meldingen schommelt de laatste weken voortdurend. Veel lijn lijkt er niet meer in te zitten. Het RIVM en de GGD hebben daar geen duidelijke verklaring voor.

In de afgelopen zeven dagen zijn iets meer dan 35.000 nieuwe gevallen geregistreerd. Dat komt neer op gemiddeld zo'n 5000 per dag.

14.20 - 66 nieuwe sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen door corona steeg afgelopen etmaal met 61, onder wie zeven coronapatiënten in Rotterdam. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen afgelopen etmaal zijn overleden, tussen een sterfgeval en de registratie kan enige tijd verstrijken. Het RIVM meldde woensdag het overlijden van 66 coronapatiënten.

14.00 - Drukte bij IKEA in Breda

Het was donderdagochtend wel heel druk bij IKEA in Breda, zo bleek uit filmpjes van bezoekers. Volgens een woordvoerder van IKEA was dit slechts een half uur het geval. "Het was druk bij de verkoop van onze kerstbomen. Bezoekers hielden keurig anderhalve meter afstand", benadrukt de woordvoerder. "In de winkel is het juist heel rustig." Volgens haar kunnen rondom de opening van de winkel en ook rondom de opening van het verkooppunt wel piekmomenten ontstaan.

13.35 - RIVM praat met huisartsen over vaccinbevoorrading

Huisartsen krijgen mogelijk kleinere hoeveelheden coronavaccins geleverd, wat betekent dat ze vaker bevoorraad moeten worden. Dat is een optie waarover het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) overlegt, zegt Jaap van Delden, die de aankomende coronavaccinaties voorbereidt.

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) had woensdag betwijfeld of huisartsenpraktijken wel de geschikte plek zijn voor het kandidaat-vaccin van Pfizer en BioNTech. Dat middel moet bewaard worden bij temperaturen van 70 tot 80 graden onder nul. Bovendien is het verpakt in grote hoeveelheden.

12.43 - Ook België vaccineert eerst verpleeghuisbewoners en -personeel

Ook België gaat eerst bewoners en personeel van oudereninstellingen inenten tegen het coronavirus. Daarna volgen ziekenhuispersoneel en andere zorgverleners "in de frontlinie". Vervolgens komen alle ouderen, mensen van middelbare leeftijd met andere klachten en mensen met een cruciaal beroep aan de beurt, zegt de projectleider van de Belgische vaccinatiecampagne.

Als de Europese Unie het eerste vaccin goedkeurt en de vaccinatie in België volgens plan op 5 januari kan beginnen, duurt het nog wel een week of twee voor de eerste prik kan worden gezet. Het eerste beschikbare vaccin zal dat van BioNTech en Pfizer zijn, en dat moet zo koud worden bewaard dat opslag en verspreiding wel wat hoofdbrekens bezorgen.

11.30 - 303 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

De afgelopen 24 uur zijn in de ziekenhuizen in Brabant 26 coronapatiënten opgenomen. Dat zijn er vier meer dan een dag eerder. In totaal liggen er nu 303 coronapatiënten in de ziekenhuizen in onze provincie, vier meer dan een dag eerder. Dat is te zien op het coronadashboard van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ).

Het afgelopen etmaal zijn 27 coronapatiënten uit het ziekenhuis ontslagen, 2 patiënten zijn overgeplaatst. Vier coronapatiënten zijn de voorbije 24 uur overleden.

10.20 - 'Bel niet je huisarts voor vrijstelling mondkapje'

Huisartsen krijgen veel telefoontjes van patiënten die vragen om een briefje waarop de arts bevestigt dat ze geen mondkapje hoeven te dragen. Huisartsen kunnen daar echter niet aan meewerken, zegt een woordvoerster van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). "Er is een richtlijn die zegt dat je aan je eigen patiënten geen medische verklaringen mag meegeven. Dat zou namelijk de relatie tussen patiënt en arts onder druk kunnen zetten."

09.55 - 'Kabinet werkt aan nieuwe routekaart'

Het kabinet werkt momenteel aan een nieuwe routekaart, die niet langer in een rechte lijn loopt met steeds strengere maatregelen. Dat schrijft De Telegraaf donderdag. "Zaken als testbeleid en vaccinatiegraad moeten ook variabelen vormen. Ook moet op de nieuwe kaart te zien zijn hoe de samenleving de weg terug kan afleggen, naar meer vrijheid", zo schrijft de krant.

09.00 - Vooral jongeren komen psychisch in de knel door coronamaatregelen

“Corona is niet alleen die benauwde patiënt die we naar de ic brengen. Corona is ook de psychische problematiek die we steeds meer zien op de spoedeisende hulp.” Het zijn de woorden van Sabine Wittens, arts op de eerste hulp van het ETZ in Tilburg. Harde cijfers zijn er bij het ziekenhuis niet, maar ook de GGZ bevestigt dat het aantal mensen met psychische klachten steeds meer toeneemt. Vooral onder jongeren.

07.30 - Lotenverkoop Clubactie brengt recordbedrag op in coronajaar

Sportende en muziek makende kinderen hebben dit jaar een recordbedrag verdiend met de verkoop van lootjes voor de Grote Clubactie. De verkoop bracht iets meer dan 9,5 miljoen euro op. Dit is ruim een miljoen euro meer dan vorig jaar. Het oude record stamt uit 2005, toen voor 9,1 miljoen euro aan lootjes werd verkocht.

Volgens de organisatoren is ook het aantal deelnemende verenigingen gestegen, na jaren van daling. "Juist in deze moeilijke tijden is dit soort saamhorigheid belangrijk", zegt directeur Frank Molkenboer. De loten werden niet alleen aan de deur verkocht, maar ook online.

06.10 - Forse toename aantal nieuwe coronabesmettingen in Duitsland

In Duitsland is het aantal coronabesmettingen dat in de laatste 24 uur is vastgesteld flink gestegen ten opzichte van een dag eerder. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, heeft donderdagochtend 22.046 nieuwe gevallen gemeld.

Daarmee zet de gebruikelijke stijgende trend in de loop van de week door. Woensdag meldde het RKI ongeveer 17.000 nieuwe gevallen, dinsdag rond de 13.500 en maandag zo'n 11.000 besmettingen.

05.00 - D66 wil ruimte voor horeca om te experimenteren met coronaregels

Regeringspartij D66 wil dat sommige horecazaken ruimte krijgen om te experimenteren met opening onder strikte voorwaarden. "De gedachten over deze proeftuinen stammen al uit dit najaar, maar er is te weinig mee gedaan. Terwijl zelfs het RIVM en het OMT zeggen dat we ermee kunnen beginnen. Toch gebeurt dat niet. Dat frustreert me", zegt D66-fractieleider Rob Jetten tegen het AD.

Hij schat de kans klein in dat het kabinet komende dinsdag besluit dat restaurants en kroegen over twee weken hun deuren mogen openen en wil meer perspectief bieden voor horecaondernemers. "We moeten niet langer vasthouden aan de alles-of-nietsstrategie. Het kan en moet slimmer", vindt Jetten.

Woensdag lieten horecabedrijven in vijftig steden en regio's weten op 17 januari weer open te gaan, zelfs als dat niet mag.

03.36 - Duizenden mensen missen diagnose door corona

Duizenden Nederlanders lopen rond met een ziekte die als gevolg van de coronapandemie niet is ontdekt. Na de eerste coronagolf is geen inhaalslag gemaakt in het aantal diagnoses, blijkt uit nieuwe gegevens van de Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP).

Jos Bart, voorzitter van de NVVP, noemt de cijfers in het AD 'alarmerend'. De cijfers betekenen volgens hem dat er in Nederland duizenden patiënten moeten zijn met een ernstige, mogelijk kwaadaardige ziekte, die nog niet ontdekt is. Voor een aanzienlijk deel van deze patiënten bestaat een goede behandeloptie, mits behandeling niet te lang wordt uitgesteld.

01.41 - Opnieuw recordaantal nieuwe coronabesmettingen op Curaçao

Op Curaçao zijn woensdag 155 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd, opnieuw een record. Het oude record werd een dag eerder bereikt met 124 besmettingen.

01.20 - 'Routekaart met coronamaatregelen herschreven'

Het kabinet werkt aan een nieuw schema waarin je kunt zien welke coronamaatregelen in aantocht zijn. Daarmee dankt het kabinet de oude zogenoemde routekaart ongebruikt af, schrijft De Telegraaf.

Die routekaart, ook wel gereedschapskist of escalatieladder genoemd, is "niet meer relevant", zo bevestigen ingewijden. In de nieuwe routekaart moeten behalve het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames ook zaken als vaccinatiegraad en testbeleid bepalen welke maatregelen er volgen.

