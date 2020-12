Adje en Bastiaan vertellen in podcast over hoe het bouwen van een carnavalswagen je leven beheerst

Carnavalswagen uit Boemeldonck (foto: archief). vergroot

Na maanden van noeste arbeid door tientallen vrijwilligers is dan eindelijk het grote moment daar. De carnavalswagen waar je al die tijd aan hebt gewerkt, mag meerijden in de optocht. Het publiek vergaapt zich aan de prachtige creaties. Kleur, licht, geluid, special effects... Alles zit er in. En dan maar hopen op die eerste prijs. Iedere Brabantse carnavalswagenbouwer herkent onmiddellijk dit gevoel. Het staat centraal in aflevering 3 van de podcast Het gevoel van carnaval.

Adje van Riet uit Hoeven en Bastiaan van Aert uit Prinsenbeek zijn allebei fervent carnavalswagenbouwer. Ze zijn er maanden mee bezig om alles tot in de puntjes af te werken. "Dat begint bij ons al in de zomer met een barbecue", zo vertelt Van Riet. "En dan begint het bouwen tot aan Super Tuesday, de dag van de optocht in Peejenland." In dat dorp is het traditie dat de wagens tot op het laatste moment geheim blijven. Iets dat Bastiaan van Aert niet herkent. "Wij komen juist bij elkaar over de vloer om elkaar te helpen of om een biertje te drinken."

Wat beide heren wel herkennen is de verbroedering die het met zich mee brengt. Iedereen gaat tot het uiterste en offert al zijn of haar spaarzame vrije tijd op. "Dat is wat carnaval zo mooi maakt", aldus de heren. In de podcast vertellen ze nog veel meer verhalen. Van de stress op de laatste dagen tot de kosten van zo'n grote wagen. Want dat is een flink bedrag.

