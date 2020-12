Slachtoffer dat uit een taxi werd ontvoerd op de A59 is weer terecht

De man zou bij station Helmond in de taxi zijn gestapt (foto: Harrie Grijseels / SQ Vision). vergroot

Het slachtoffer van de ontvoering bij Breda woensdagavond is terecht. Er is contact met hem geweest, zo meldt de politie.

Janneke Bosch Geschreven door

De man werd woensdagavond rond tien voor half zeven in de avond uit een taxi getrokken en in een zwarte Porsche Cayenne gestopt. Dat gebeurde op de A59 ter hoogte van knooppunt Zonzeel. De taxi was werd klemgereden, vervolgens werd het slachtoffer uit de wagen gehaald.

De recherche heeft de zaak in onderzoek. Ook nu het slachtoffer terecht is, doet de politie nog verder onderzoek naar wat er woensdagavond precies is gebeurd.

Wachten op privacy instellingen...

Voordat de man uit de taxi werd getrokken, was die nog gestopt bij een tankstation. Daar zou het slachtoffer nog contact hebben gehad met één of meerdere mensen in een andere auto.

Nadat de man uit zijn taxi was ontvoerd, heeft de taxichauffeur nog even achter de zwarte auto aangereden. De taxichauffeur heeft ook zelf de meldkamer van de politie gebeld. Hij was nooit verdachte in deze zaak.

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.