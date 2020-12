Vuurwerkbom bij huis van de burgemeester van Woensdrecht: politie zet internetadvertenties in

De voordeur van het huis van de burgemeester werd opgeblazen (foto: politie). vergroot

In een poging zoveel mogelijk informatie te krijgen over de vuurwerkbom die afgelopen zondag afging bij de woning van de burgemeester van de gemeente Woensdrecht, zet de politie 'digitale bannering' in. Dat houdt in dat iedereen die in bepaalde wijken in Hoogerheide op internet een digitale banner te zien krijgt. Daarin vraagt de politie aandacht voor de zaak.

Ron Vorstermans Geschreven door

Er zijn twee postcodegebieden in Hoogerheide geselecteerd voor die digitale bannering. De politie verwacht daar de kans het grootst om getuigen te vinden.

'Bewuste actie'

Zaterdagnacht raakte het huis van de burgemeester in Hoogerheide zwaar beschadigd door een vuurwerkbom. De politie ging direct uit van een ‘bewuste actie’. “Ik ben enorm geschrokken. Langzaam maar zeker kom ik de schrik weer een beetje te boven, maar wat ik meegemaakt heb was bijzonder heftig”, sprak burgemeester Steven Adriaansen.

De politie vermoedt dat er sprake is van een bewuste actie en roept mensen die iets weten van het incident op om zich te melden. Ook als ze weten dat mensen of groepen in de omgeving van Hoogerheide over zwaar illegaal vuurwerk beschikken.

Camerabeelden gezocht

Verder willen de rechercheurs zoveel mogelijk camerabeelden uit de wijk De Hoef ontvangen. Niet alleen opnamen van die nacht, maar ook van de dag ervoor. Daarbij kan ook gedacht worden aan dashcam- of dronebeelden uit de omgeving.

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.