Man (48) die in kantoor van UWV dreigde met een bom moet zes weken de cel in

De man die in maart bij de politie meldde dat hij met een bom het gebouw van uitkeringsinstantie UWV in Den Bosch was binnengegaan, moet zes weken de cel in. De politierechter in Den Bosch heeft dit vrijdag bepaald.

Zwaarbewapende agenten hielden de omgeving van het gebouw aan de Magistratenlaan in de gaten nadat de bommelding was gedaan. Na ruim een uur bleek het loos alarm te zijn en kon het personeel van het UWV weer aan het werk.

'Ik heb een bom'

De politie kreeg de melding rond vier uur die donderdagmiddag binnen. De man die zei dat hij een explosief bij zich had, een Pool van bijna 49, kon snel worden opgepakt.

Meer op zijn kerfstok

De zes weken zijn niet alleen opgelegd voor de bomdreiging. Hij moest zich ook verantwoorden voor het plegen van een vernieling en het beledigen van een agente, eerder die maand in Uden.

Bovendien had hij zich vorig jaar ook al bezondigd aan vernieling in Heeswijk-Dinther en aan opstandig gedrag tegen wijkagenten en dronken rijden in Schijndel.

