Coronanieuws: ruim 300 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen, zes doden afgelopen etmaal

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Het afgelopen etmaal zijn in de Brabantse ziekenhuizen zes coronapatiënten overleden.

In totaal liggen er in de Brabantse ziekenhuizen 301 coronapatiënten, maakte het ROAZ zaterdag bekend.

"Scholen moeten worstelende jongeren beter door de coronatijd loodsen."

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze tthemapagina.

14.00 - Hardleerse 'coronahoester' voor de tweede keer in de kraag gevat

De politie heeft vrijdagmiddag in een supermarkt in Echt een man opgepakt wegens 'coronahoesten'. Het was voor de tweede keer dat de man zich hieraan bezondigde. Eerder dit jaar was hij al eens aangehouden voor een soortgelijke hoestpartij, toen in een restaurant in het Limburgse dorp, aldus de politie zaterdag.

De hardleerse man was vrijdag door winkelpersoneel aangesproken omdat hij geen mondkapje droeg. De man was daarvan niet gediend en de man aanhield, hoestte hij ook met opzet naar de agenten. Daar liet hij het niet bij, hij wreef de dienders bovendien onder de neus dat hij corona had.

De man is ingesloten op verdenking van poging tot zware mishandeling. Hij moest op last van de officier van justitie een verplichte coronatest ondergaan. Wat de uitslag daarvan was, is nog niet bekend

12.34 -ROAZ-cijfers

In de Brabantse ziekenhuizen zijn de voorbije 24 uur 31 coronapatiënten opgenomen, negen meer dan een dag eerder. Dat is te lezen op het coronadashboard van het ROAZ. In totaal liggen er nu 301 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen. Dit is er een minder dan 24 uur geleden. 43 Coronapatiënten zijn het afgelopen etmaal uit het ziekenhuis ontslagen, zestien meer dan een dag geleden. Zes coronapatiënten zijn de afgelopen 24 uur in de Brabantse ziekenhuizen overleden. Dit zijn er twee meer dan vrijdag. Twee coronapatiënten zijn overgeplaatst.

10.48 - 'Vervoer coronavaccins nog niet op orde'

Terwijl farmaceuten haast maken om hun coronavaccin zo snel mogelijk goedgekeurd te krijgen, lopen andere bedrijven alvast warm om het vervoer te regelen. Maar dat valt niet mee, blijkt uit een rondgang van RTL Z. "Eigenlijk weet niemand precies waarop hij zich moet voorbereiden," zegt John Twisk, directeur van Cyberfreight Pharma Logistics. Zijn bedrijf organiseert de opslag en het vervoer van geneesmiddelen.

08.00 - Amphia merkt nog niets van dalende coronacijfers

Het houdt maar niet op. Er blijven maar coronapatiënten binnenkomen bij het Amphia Ziekenhuis in Breda, waar Arjan van den Broek op de intensive care werkt. “We hebben het idee dat het nu al langer duurt dan de eerste ronde Covid. En de patiënten blíjven maar komen.”

04.35 - 'Scholen moeten jongeren beter door coronatijd loodsen'

Scholen moeten worstelende jongeren beter door de coronatijd loodsen. Door de coronacrisis zien de Belgische toppsychiater Dirk de Wachter en psychotherapeut Ard Nieuwenbroek het aantal jongeren met suïcidale klachten, of dat aan de drugs raakt, stijgen. "Alle parameters staan op rood", zeggen ze in het AD.

23.52 - INretail blij: geen mondkapjesboete winkeliers

Branchevereniging voor detailhandelaren INretail is blij dat winkeliers niet beboet kunnen worden als klanten geen mondkapje dragen. De afgelopen dagen waren er onduidelijkheden of burgemeesters winkeliers die niet controleren of klanten een mondkapje dragen een boete konden opleggen of zelfs de winkel konden sluiten. Volgens minister Ferd Grapperhaus hoeven winkeliers niet te handhaven. Wel moeten ze een actief deurbeleid voeren en klanten aansporen een mondkapje te dragen.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.