Coronanieuws: 'Scholen moeten worstelende jongeren beter door de coronatijd loodsen'

In dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

"Scholen moeten worstelende jongeren beter door de coronatijd loodsen."

04.35 - 'Scholen moeten jongeren beter door coronatijd loodsen'

Scholen moeten worstelende jongeren beter door de coronatijd loodsen. Door de coronacrisis zien de Belgische toppsychiater Dirk de Wachter en psychotherapeut Ard Nieuwenbroek het aantal jongeren met suïcidale klachten, of dat aan de drugs raakt, stijgen. "Alle parameters staan op rood", zeggen ze in het AD.

23.52 - INretail blij: geen mondkapjesboete winkeliers

Branchevereniging voor detailhandelaren INretail is blij dat winkeliers niet beboet kunnen worden als klanten geen mondkapje dragen. De afgelopen dagen waren er onduidelijkheden of burgemeesters winkeliers die niet controleren of klanten een mondkapje dragen een boete konden opleggen of zelfs de winkel konden sluiten. Volgens minister Ferd Grapperhaus hoeven winkeliers niet te handhaven. Wel moeten ze een actief deurbeleid voeren en klanten aansporen een mondkapje te dragen.

