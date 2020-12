Fanny voortdurend bang voor motorcrossers na intimiderende ontmoeting: 'Ik heb al vaak 112 gebeld'

Fanny werd afgelopen zomer belaagd tijdens het wandelen (foto: Omroep Brabant). vergroot

"Als ik het geluid van motorcrossers hoor, durf ik mijn honden niet uit te laten", zegt Fanny van Eijk (54) uit Ommel. Die angst heeft ze overgehouden aan een intimiderende ontmoeting afgelopen zomer met zeven crossers. "Ik heb daar een gebroken vinger en een gekneusd been aan overgehouden", vertelt ze.

Fanny laat haar honden altijd uit op de Oostappense Heide. "Al meer dan tien jaar zijn hier vooral in het weekend motorcrossers. Dat is vervelend want ze komen met een noodgang voorbij, maken de paden kapot en gedragen zich alsof ze alleen op de wereld zijn. Het is gewoon verboden."

Afgelopen zomer ging het verder dan irritatie. "Ik stond op een pad waar mountainbikers stopten zodat ik mijn honden kon aanlijnen.

'Verrekte' honden

Vanuit het niets kwam ook een groep van zeven motorcrossers op dat pad. "Ik zei dat ze hier niet mochten crossen en toen kreeg ik een nare sneer over mijn 'verrekte' honden terwijl de eerste crosser zijn helm tegen mij aan drukte. Ik sloeg op zijn helm. Ik voelde me bedreigd. Daar hield ik een gebroken vinger aan over. De crossers reden door, maar de tweede reed expres tegen mijn been. Als de mountainbikers er niet hadden gestaan, sluit ik niet uit dat ze me omver hadden gereden."

Fanny legt uit hoe ze is belaagd:

Wachten op privacy instellingen...

Met gebroken vinger en blauw been deed Fanny aangifte. "De nummerplaten van de motoren waren omgebogen, alleen van de laatste niet. Die ontkende in Ommel te zijn geweest en toen was het mijn woord tegen het zijne. Die crosser kwam trouwens niet uit Brabant. Ik mocht van de politie altijd 112 bellen als ik crossers hoorde. Dat heb ik vaak gedaan, maar die crossers zijn lastig aan te houden in de bossen. Ze glippen overal tussendoor."

Confrontatie

Sinds dit incident luistert Fanny eerst of het rustig is in de bossen voor ze met de honden naar buiten gaat. "Het is vrijdag, zaterdag en zondag bijna altijd raak tussen elf uur 's ochtend en twee uur 's middags."

De schrik zit er bij Fanny nog steeds in. Op nog een confrontatie zit ze niet te wachten.

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.