Vuurwerkshowtje voor de hele straat? 'Voor je het weet zit je een paar maanden vast'

Een man loopt met vuurwerk over straat (foto: Lex van Lieshout/ANP). vergroot

Iedereen weet inmiddels wel dat illegaal vuurwerk gevaarlijk is, maar de gevolgen van het hebben van dat spul worden nog veel te vaak onderschat. Dat zegt strafrechtadvocaat Sander Arts. Jaarlijks staat hij tientallen cliënten bij die worden vervolgd voor het bezit van dit vuurwerk. "Dan zit je als brave huisvader ineens vast."

Consumentenvuurwerk (categorie F2) is dit jaar verboden tijdens oud en nieuw. Je mag het niet verkopen, niet afsteken en niet vervoeren. Alleen het lichte vuurwerk (kindervuurwerk, categorie F1) is dit jaar toegestaan. Het verbod is zo kort voor de jaarwisseling afgekondigd, dat de echte vuurwerkliefhebbers hun voorraad vaak al lang in de garage hebben liggen.

Illegaal vuurwerk

Strafrechtadvocaat Sander Arts heeft alweer heel wat zaken lopen dit jaar. Vaak gaat het overigens over het bezit van vuurwerk uit de categorie F3, dat is illegaal in Nederland. "Iedereen weet inmiddels wel dat het gevaarlijk is. Wel blijft het bijzonder dat de regels overal verschillen. Vuurwerk dat hier als illegaal wordt gezien, kan je bij de buren gewoon kopen."

Maar dan nog. Dat het niet mag, weten de meesten echt wel. "Ik heb echt geen klanten die zeggen: goh, ik dacht dat ik die tien cobra’s of 20 shells wel mocht hebben, maar iets anders is hoe justitie daar mee omgaat", zegt Arts. "De straffen zijn de afgelopen jaren flink verhoogd, dus gen boetes meer van honderd euro. Die tijd is echt wel voorbij hoor."

Strengere straffen

Het Openbaar Ministerie bevestigt dat. De straffen zijn in de afgelopen jaren niet alleen strenger geworden, maar sinds twee maanden gelden er zelfs nieuwe regels. "Vanaf 1 oktober is er een nieuwe richtlijn. De straffen zijn voor onder andere professioneel vuurwerk omhoog gegaan. Dat betekent dat je voor het bezit van bijvoorbeeld nitraten zwaarder wordt gestraft."

Kindervuurwerk, dat wel afgestoken mag worden tijdens de jaarwisseling, is niet aan te slepen:

Wachten op privacy instellingen...

Sander Arts merkt dat zijn cliënten vooral heel erg schrikken van de gevolgen als ze eenmaal op het politiebureau belanden. "Als je gepakt wordt met illegaal vuurwerk zit je al snel bij de officier van justitie. Bij een aanzienlijke hoeveelheid kan je zelf te maken krijgen met een inval en een doorzoeking van je huis. Voor je het weet zit je een paar maanden vast."

Gevolgen zijn groot

Tuurlijk. Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten. Toch vindt Arts het belangrijk dat er meer aandacht komt voor de juridische gevolgen van vuurwerkbezit. "Nog te vaak hebben mensen niet door hoe groot die gevolgen kunnen zijn. Een strafblad, geen verklaring omtrent het gedrag (VOG) meer kunnen krijgen en gevangenisstraf."

De advocaat geeft het voorbeeld van de man die iedereen wel in de straat heeft wonen. De man die elk jaar zorgt voor die mooie vuurwerkshow waar de hele straat van mee kan genieten. Die 'brave huisvaders' kloppen ook bij zijn praktijk aan. "Ja, het zijn eigenlijk altijd mannen. Ze steken al van jongs af aan vuurwerk af en langzaam groeit het uit tot een ietwat grote hobby."

Maximaal 25 kilo

Het Openbaar Ministerie laat weten dat je als consument maximaal 25 kilo vuurwerk (categorie F2) mag opslaan. Een aantal waar je als liefhebber zo aan zit. "Meteen naar de jaarwisseling wordt weer begonnen met het inslaan voor het jaar erop en voor je het weet ligt de garagebox vol", zegt Arts. "En dat gaat heel hard met bijvoorbeeld de populaire cakeboxen. Die wegen heel wat."

Met een steeds scherpere tweedeling tussen voor- en tegenstanders van vuurwerk, wordt er ook beter op gelet. In Brabant wordt volgens het OM steeds meer vuurwerk in beslag genomen. Niet omdat er meer wordt opgeslagen, maar omdat de controles zijn geïntensiveerd.

Ook Arts merkt dat op. "Er wordt beter op gelet. De buurman vindt het toch niet zo'n goed idee en doet een melding. En dan staat de politie voor de deur. Jij krijgt een strafblad en mag een tijdje achter de tralies. Weet waar je aan begint.."

Vuurwerkverbod jaarwisseling

Nu er een vuurwerkverbod voor de komende jaarwisseling is afgekondigd, kan het zijn dat mensen al/nog vuurwerk hebben opgeslagen. Het Openbaar Ministerie zegt daar het volgende over:

Knalvuurwerk dat men van vorig jaar over heeft, is vanaf 1 december professioneel vuurwerk. Dat mag men niet meer voorhanden hebben.

Het OM heeft bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aangedrongen op een inleveractie.

Feitelijk is het zo dat als iemand dit vuurwerk vanaf 1 december nog heeft hij strafbaar is.

Consumentenvuurwerk categorie F2 mag je vermoedelijk vanaf 15 december 2020 niet meer vervoeren of afsteken.

Indien de burger dit consumentenvuurwerk thuis laat liggen en dit niet meer is dan 25 kilo, begaat hij geen misdrijf.

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.