Wissels en 'rampzalige tweede helft' van PSV zijn onbegrijpelijk, vinden Willy en René

"De trainer moet spelers laten staan tot ze erbij neervallen en dan pas wisselen", zegt René van de Kerkhof na de wedstrijd zondag van PSV tegen Heerenveen. PSV speelde gelijk (2-2) in een wedstrijd met twee gezichten. René noemt de tweede helft van de Eindhovenaren zelfs 'rampzalig', na een volgens zijn broer Willy 'leuke' eerste helft.

Ook Willy van de Kerkhof begrijpt niet dat PSV-trainer Roger Schmidt in de tweede helft zo vaak wisselde. "Je laat je beste spelers toch staan?", zegt hij. "Vooral je essentiële spelers. Zij kunnen het verschil maken." Hij noemt vervolgens Malen die er door Schmidt in de 78e minuut van het veld werd gehaald. "Die kan altijd met één actie beslissend zijn."

Het was niet voor het eerst dat het verschil tussen de eerste en tweede helft van PSV zo groot was. "Het gebeurt elke keer", zegt Willy. "Zo ook tegen Granada. Misschien is het iets conditioneels", oppert hij. Maar dat weigert zijn broer te geloven. Volgens hem moeten de spelers het gewoon aankunnen.

Concluderend geven beiden aan dat het voor PSV zondag in elk geval een gemiste kans was om in te lopen op Ajax. De Amsterdammers verloren thuis van FC Twente (1-2). "Helaas", verzucht Willy. "Anders hadden we nu tweede gestaan op een punt van Ajax."

Lof voor RKC

Dat het RKC zaterdag thuis lukte om na een 1-2 achterstand kwam toch nog met 3-2 te winnen van VVV verdient alle lof volgens René. "Fantastisch teruggekomen", zegt hij over de overwinning. "Twaalf punten uit elf wedstrijden nu. Dat kan niet beter."

Hoe anders verging het Willem II in Sittard tegen Fortuna met een 3-2 nederlaag. "Hopeloos uit vorm", oordeelt Willy over de Tilburgers "Goeie grutten wat speelden zij slecht. Geen enkele energie." Willy wijst vervolgens naar trainer Adrie Koster terwijl René juist vindt dat de spelers de coach van Willem II 'in de steek lieten'.

